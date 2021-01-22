Маніфест музичного бачення наших предків: Go_A представили кліп на пісню ШУМ

Український гурт Go_A, який представить нашу країну на Євробаченні 2021, представив свій новий кліп. Дивіться відеороботу на пісню "ШУМ" від колективу на Радіо МАКСИМУМ!

Сам гурт Go_A зазначає, що пісня "ШУМ" – маніфест у формі музичного бачення наших предків про світобудову. Тож дуже символічно водити "ШУМ", як потребу в об'єднанні заради спільної мети.

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У 2021 році давня традиція набуває іншого змісту. В період локдауну та в повному спорядженні, нагадуємо всім і собі про потребу людини бути у соціумі, відчувати себе частиною чогось більшого та не забувати радіти, – зазначає Go_A.

Go_A – ШУМ, дивіться новий кліп українського гурту:

"Разом ми можемо все. Пам'ятаймо про це та не забуваймо цінувати те, що маємо", – закликають учасники колективу.

Насолоджуйтеся кліпом українського гурту, а також не забувайте ділитися ним з друзями. Гайда популяризувати круту та фірмову музику!

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