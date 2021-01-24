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Найгарячіші хіти тижня: нова попмузика січня для крутого настрою
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Січень стрімко добігає кінця і встиг здивувати не лише весняним потеплінням, а й музичними новинками, які вже встигли припасти до душі слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за січень 2021, які точно сподобаються і зарядять хорошим настроєм!
Не лише спів пташок через раптове потепління тішить слух цього тижня, а й свіжі новинки від зірок. Зима не змусила музикантів по всьому світу зробити перерву у творчості. Тож новий тиждень січня потішив порцією новеньких хітів. Вони вже підкорюють світові чарти, а також змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. Від попзірок до молодих виконавців - кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Вже третій тиждень січня відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як Біллі Айліш, Birdy, YUNGBLUD, Machine Gun Kelly та інші. Бракує гарного настрою? Вмикай цей плейлист та налаштовуйся на позитивну хвилю!
Плейлист нових пісень січня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- YUNGBLUD feat. Machine Gun Kelly - acting like that (Official Music Video)
- Billie Eilish, ROSALÍA - Lo Vas A Olvidar (Official Music Video)
- Tate McRae - rubberband (Official Video)
- Madison Beer - BOYSHIT (Official Music Video)
- Lifestyle (feat. Adam Levine) · Jason Derulo · Adam Levine
- Nathy Peluso - DELITO
- Joeboy - Lonely (Official Video)
- Winona Oak - Winter Rain [Official Music Video]
- Birdy - Surrender [Official Video]
- Cheat Codes - Do It All Over (feat. Marc E. Bassy) [Official Video]
- Hayley Williams - Teardrop
- Royal Blood - Typhoons (Official Audio)
- Silk City - New Love (feat. Ellie Goulding) (Official Music Video)
- Hopsin - Your House
- Dennis Lloyd - Anxious (Official Video)
- Weezer - All My Favorite Songs (Official Video)
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