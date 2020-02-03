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ТОП-3 типи продуктів, які можуть викликати безсоння
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Якщо ви хочете міцно спати – забудьте про вживання цих продуктів перед сном. Експерти Медичного центру Health Line (США) розповіли, чого не слід їсти, аби не викликати безсоння.
Американські фахівці назвали три типи продуктів, які роблять сон поганим. Перший тип – усе смажене. За словами експертів, жири і олії смажених страв дуже довго засвоюються організмом. Їх надлишок у раціоні збільшує травне навантаження, що в умовах постійної звички призводить до загального погіршення стану здоров'я. Порушення нормального сну – один з наслідків цього.
Крім того, смажені продукти можуть посилювати запальні процеси, провокуючи розвиток атеросклерозу, патологій серцево-судинної системи, раку, хвороби Альцгеймера.
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Другий тип – продукти на основі білого борошна, які є багатим джерелом швидких вуглеводів, які різко підвищують рівень цукру в крові. Швидке зростання цукру в крові спонукає організм вивільняти більше інсуліну, що привести до виділення адреналіну та кортизолу – гормонів, пов'язаних зі станом стресу, неспокою, паніки.
Третій тип продуктів, які позбавляють нормального сну, – ті, що містять кофеїн. Люди часто не помічають, що вживають його в надлишку. Це неабияк виснажує нервову і серцево-судинну системи, у результаті "нагороджує" проблемами, пов'язаними зі сном. Важливо контролювати кількість кофеїну в другій половині дня – бажано відмовитися від його вживання за 7 годин до сну, повідомили експерти.
Якщо ж ви відчули різке почуття голоду перед сном – з'їжте один банан або ж випийте склянку кефіру. Вони не лише наситять вас, а й дозволять повноцінно відпочити протягом усієї ночі, адже організм не буде працювати на повну.
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