ТОП-3 шикарних серіали від Netflix

Netflix дійсно вміє тішити глядачів різної вікової категорії. Цей сервіс випускає серіали з захоплюючими сюжетами: і ось кілька з них.

Джессіка Джонс

Головна героїня на ім'я Джессіка втратила свої надздібності і тепер працює детективом в Нью-Йорку, стежачи за різними людьми з надприродними силами. Крім того, вона намагається налагодити своє життя і знову відчути його у яскравих фарбах. Протягом усього серіалу героїня веде монолог, розмірковуючи про все на світі, що додає родзинку стрічці.

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Помаранчевий – хіт сезону

Це один з найбільш реалістичних серіалів Netflix. Тут присутні і комічні моменти, і драматичні. Серіал показує глядачеві життя ув'язнених жінок, яким доводиться уживатися разом. Головна героїня на ім'я Пайпер справжня інтелігентка, але через обставини, що склалися і деякі помилки минулого, вона сидить у виправній установі...

Кінець ї***ого світу

Два головних герої – американські підлітки, яким багато чого не подобається в їх невеликому місті. Їх звуть Аліса і Джеймс. Хлопака вважає себе ненормальним, а Аліса просто розпещена дівчина. Разом вони пройдуть через багато, швидко звикнувши один до одного. Таке незвичайне поєднання протилежностей, безсумнівно, викликає інтерес.

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