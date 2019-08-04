Чотири дивовижних серіали, які ви могли пропустити

Ці серіали не відрізняються великим бюджетом і в їх титрах ви не знайдете імена світових режисерів. Але це дійсно якісні й цікаві картини, які заслуговують на вашу увагу!

Пробудження

Після аварії детектив Майкл Бріттен живе у двох різних реальностях. Одного ранку він прокидається і у нього мертва дружина, а іншим ранком − мертвий син. Щоб нічого не переплутати і не звихнутися Майкл використовує різнокольорові браслети. Але це не відповість на питання, що ж сталося і як це виправити. Приголомшлива драма.

І нікого не стало

Ще одна екранізація роману Агати Крісті Десять негренят. Тільки ця версія більше схожа на трилер від якого холоне кров. Десять людей прибувають у замок на острові. Після прибуття вони виявляють, що крім слуг в замку нікого немає. Грамофон оповіщає їх, що вони всі винні у вбивствах, і невідомий чоловік починає по черзі вбивати їх.

Діккенсовщина

Серіал заснований на безлічі історій Чарльза Діккенса. Тут гармонійно переплетені багато з його персонажів. Творцям серіалу вдалося зберегти книжковий дух автора. Часто доводиться ламати голову над тим, що відбувається на екрані.

Фарт

Серіал розповідає всю жорстоку правду про методи, до яких вдаються жокеї. У центрі сюжету злочинець на прізвисько Туз. Після в'язниці він і не думає зав'язати з аферами і тепер вирішує взятися за кінний спорт. До слова, серіал закрили через смерть трьох коней під час зйомок.

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