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ТОП-3 освіжаючих напоїв для спекотного дня
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Пропонуємо вам кілька напоїв, приємних і корисних у всьому. Приготувати їх легко, а насолоджуватися можна цілою родиною!
Фруктово-ягідний морс. Це напій на всі випадки життя, надзвичайно легкий в приготуванні і надзвичайно смачний. Погодьтеся, без нього не обходиться жодне застілля. До того ж, його склад може варіюватися за методом "з того, що було". Але саме літо дозволяє нам створювати багатющі за наповненням морси.
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Морс не тільки смачний, гарний за колірною гамою, але і дуже корисний, адже в складі ягід (брусниці, суниці, червоної смородини) є органічні кислоти і мінеральні солі, пектин.
Кокосове молоко. У наш час екзотичними фруктами нікого не здивуєш, всі пристойні супермаркети пропонують нам неймовірне їх різноманітність на своїх прилавках. Цей напій не найдешевший, але склад цього рослинного продукту багатий вітамінами А, В, Е, С, мікроелементами, лауриновою кислотою, яка успішно бореться з вірусами.
Домашній лимонад. Основний інгредієнт напою має найкращі в рослинному світі бактерицидні і антисептичні властивості, містить ефірні олії і вітамін С. Не забувайте про те скільки в лимонах міститься мінеральних речовин: азотні кислоти, і фітонциди, і мідь, і солі калію.
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