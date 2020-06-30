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Як приготувати ідеальний омлет

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Омлет - фото 1
Омлет / 5gribov

Пропонуємо вашій увазі рецепт незвичайного омлету. Гарантуємо: такий смаколик сподобається вам і вашим близьким!

Омлет з грибами і сиром

Інгредієнти:

  • 3 столових ложки масла вершкового
  • 1 столова ложка подрібненої цибулі
  • 100 г білих грибів, дрібно порізаних
  • свіже листя чебрецю
  • 6 яєць
  • 4 чайних ложки молока
  • сіль
  • мелений чорний перець
  • чверть горня напівм'якого сиру

Як приготувати омлет:

  1. Розігрійте пательню, додайте масло, посмажте цибулю. Додайте на сковороду гриби, чебрець, сіль, перець, і періодично помішуйте, поки гриби не стануть коричневого кольору (в середньому 4-5 хвилин). Перекладіть овочеву суміш на тарілку, сковороду відставте.
  2. Збийте яйця, молоко, сіль і перець. Знову розігрійте пательню, додайте масло і вилийте половину яєчної суміші на сковороду. Протягом 2-3 хвилин помішуйте яйця лопаткою до утворення грудочок. Після цього розподіліть яєчну масу рівно по сковороді і залиште на 1 хвилину.
  3. Зверху викладіть сир і половину овочевої суміші. За допомогою лопатки скрутіть омлет і перекладіть його на тарілку. Повторіть для другої порції. Страву можна подавати на стіл!
Як приготувати ідеальний омлет - фото 413199

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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