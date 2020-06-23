На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Рецепт ідеального булгуру на гарнір
-
- 17
Універсальний гарнір з екзотичного булгуру! Як варити булгур на смачний гарнір? Це не складніше за приготування на гарнір риса або гречки.
Підготуйте необхідні продукти для приготування булгуру на гарнір: потрібна безпосередньо сама крупа булгур, вода, трохи рослинної олії і сіль за смаком.
І ще: Австралійська шеф-кухар розсекретила незвичайний інгредієнт для приготування яєчні
На денце відповідної за обсягом каструлі з товстим дном налийте рослинну олію, нагрійте її. Викладіть булгур. Промивати крупу або не промивати вирішите самі. Помішуючи, обсмажуйте його до легкого підсушування і невеликого горіхового аромату. Залийте обсмажений булгур окропом, тільки робіть це поступово. Не варто відразу, одномоментно, вливати всю воду, тому що почнеться сильне нуртування.
Налийте трохи води, почекайте, поки вона розійдеться по дну і поступово, частинами, вже вливайте залишок. Посоліть за смаком. Після закипання зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою каструлю і варіть близько 20-30 хвилин. Готовий булгур має увібрати в себе всю воду, помітно збільшитися. Замість олії можна використовувати вершкове масло.
Це цікаво: Рецепт смачних сирників з бананом, які сподобаються всім
-
21:0824 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Принц Гаррі і Меган Маркл повертаються до Британії
-
20:43У мережі показали, як Lamborghini тестує гіперкар V12, призначений для гонок
-
20:24Ніякого Маріо: Nintendo відмовилася від випуску мобільних ігор
-
20:13OnePlus офіційно анонсувала випуск бюджетного смартфона
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:50Рецепт ідеального булгуру на гарнір
-
19:43Білл Гейтс виконав популярний танець з TikTok: відео, яке зробить ваш вечір
-
19:22Дивіться трейлер фільму Відплата з Орландо Блумом
-
19:12Цей несподіваний фактор дозволяє швидше кинути курити
-
18:53Як правильно ставитися до роботи: три золотих правила
-
18:42Легендарний голлівудський актор може повернутися до ролі Бетмена
-
18:30Червоний рівень небезпеки у Карпатах: відео руйнівної сили річок, які виходять із берегів
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:18Гороскоп на 24 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:02Я і Фелікс: дивіться тизер фільму з Іздриком у головній ролі
-
17:54Дженніфер Лопес у білому бікіні вразила підтягнутою фігурою
-
17:42Чому влітку люди втрачають апетит: пояснення фахівців
-
17:20Ці прості зачіски будуть модні цього літа
-
17:13Учені розповіли, чому при коронавірусі зникає нюх
-
16:52Цей продукт захищає від розвитку гіпертонії
-
16:32У французьких кінотеатрах дотримуватися соціальної дистанції допомагають посіпаки
-
16:13Meizu анонсувала нову версію Flyme 8 на базі Android 10
-
15:5478-річний пенсіонер купив собі McLaren, щоб їздити на ньому до магазину
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
-
12:27Шокуючі фото та відео негоди в Україні: як виглядають затоплені вулиці та подвір'я
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня
-
07:13Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання
- 22 червня
-
21:34Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні
- 21 червня
-
20:20Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:50Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
14:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:27Нова музика тижня: плейлист свіжих пісень червня
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня
-
08:14Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку
- 20 червня
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить