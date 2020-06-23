Рецепт ідеального булгуру на гарнір

Універсальний гарнір з екзотичного булгуру! Як варити булгур на смачний гарнір? Це не складніше за приготування на гарнір риса або гречки.

Підготуйте необхідні продукти для приготування булгуру на гарнір: потрібна безпосередньо сама крупа булгур, вода, трохи рослинної олії і сіль за смаком.

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На денце відповідної за обсягом каструлі з товстим дном налийте рослинну олію, нагрійте її. Викладіть булгур. Промивати крупу або не промивати вирішите самі. Помішуючи, обсмажуйте його до легкого підсушування і невеликого горіхового аромату. Залийте обсмажений булгур окропом, тільки робіть це поступово. Не варто відразу, одномоментно, вливати всю воду, тому що почнеться сильне нуртування.

Налийте трохи води, почекайте, поки вона розійдеться по дну і поступово, частинами, вже вливайте залишок. Посоліть за смаком. Після закипання зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою каструлю і варіть близько 20-30 хвилин. Готовий булгур має увібрати в себе всю воду, помітно збільшитися. Замість олії можна використовувати вершкове масло.

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