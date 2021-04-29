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ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021

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Нові серіали травня - фото 1
Нові серіали травня

Найкрутіші прем'єри серіалів травня 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть в останній місяць весни.

Весна поступово прощається з нами, тож і фінальний місяць цієї пори року буде не надто насиченим новенькими картинами. Але Радіо Maximum зібрало трійку найкращих прем'єр серіалів, які вийдуть у світ у травні та точно сподобаються глядачам.

Берег москітів (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: The Mosquito Coast
  • Жанр: пригоди, трилер
  • Країна: США
  • Режисер: Руперт Ваятт, Наталія Берістайн
  • У головних ролях: Джастін Теру, Мелісса Джордж, Логан Поліш, Гебріел Бейтман, Кімберлі Еліз
  • Тривалість: 60 хв.
  • Коли: з 1 травня 2021

Серіал базується на однойменному бестселері письменника Пола Теру, який, до слова, є дядьком Джастіна Теру, актора головної ролі. Історія розповідає про винахідника Еллі Фокса, який вирішує переїхати з родиною до Мексики у пошуках кращого життя. Але й тут на них чекають далеко не найприємніші пригоди.

Берег москітів, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Інтергалактік (18+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Intergalactic
  • Жанр: фантастика, драма, комедія
  • Країна: США
  • Режисер: Кірон Хоукс, Чіна Му-Ен, Ханна Квінн
  • У головних ролях: Імоджен Дейнес, Наташа О'Кіффі, Саманта Шнітцлер, Саванна Стейн, Олівер Куперсміт
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 1 травня 2021

Головними героями серіалу є банда жінок-в'язнів, які вирішують, що можуть вкрасти космічний корабель. Такий шлях до свободи буде нелегким, адже стикнутись з безмежним космосом і відшукати справжніх себе - місія не з простих.

Інтергалактік, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Спадщина Юпітера (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Jupiter's Legacy
  • Жанр: фантастика, драма, пригоди, бойовик
  • Країна: США
  • Режисер: Стівен С. Денайт
  • У головних ролях: Леслі Бібб, Джош Дюамель, Ендрю Хортон, Єлена Кампуріс, Метт Лантер
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 7 травня 2021

Серіал за однойменними коміксами розповідає про те, як команда людей потрапила на таємничий острів у далекому 1932 році. Саме тут вони отримали надздібності та звання перших супергероїв на планеті. Упродовж століття їм вдавалось рятувати людей завдяки своєму "Союзу правосуддя", а тепер передають цю місію своїм дітям. Але молоде покоління має інші пріоритети, серед яких популярність і звичайне життя.

Спадщина Юпітера, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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