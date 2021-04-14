4 ідеальні серіали для весни, які варто подивитись

Якщо ви шукаєте цікаву драму чи комедію для перегляду, то ця добірка точно стане у пригоді. Ловіть 4 новенькі серіали, які ідеально підійдуть для весняного вечора.

Весна – період, коли хочеться втекти від раптових снігопадів та якнайшивдше опинитись серед тепла та барвів. Тому з цією місією можуть допомогти серіали, адже прогулярнками під час пандемії не варто зловживати. Радіо Maximum зібрало 4 круті комедійні драми, які чудово підійдуть, щоб провести кілька вечорів з цікавими історіями.

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Джинні і Джорджія (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Ginny & Georgia

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Аня Адамс

У головних ролях: Бріанн Гові, Антоніа Джентрі, Дизель ла Торрака, Дженніфер Робертсон, Фелікс Маллард, Сара Вейсглесс та Скотт Портер

Тривалість: 50 хв.

Кількість серій: 10

Серіал розповідає про 15-річну Джинні Міллер, яка має доволі дорослі погляди на життя, але стикається з типовими проблемами підлітків. І впоратись з ними допомагає, а інколи і заважає її 30-річна матуся Джорджія. І поки доросла жінка усіляко намагається налагодити особисте життя та турбуватись про дітей, то Джинні прагне знайти свій шлях. І ця сімейка точно не схожа на інші.

Джинні і Джорджія, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Емілі в Парижі (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Emily in Paris

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Ендрю Флемінг

У головних ролях: Лілі Коллінз, Ешлі Пак, Філіппин Леруа-Больє, Камілль Раза, Кейт Уолш

Тривалість: 30 хв.

Кількість серій: 10

Молода американка Емілі раптово отримує шанс втілити свою мрію у реальність та підкорювати Париж у французькому маркетинговому агентстві. Дівчині доведеться оцінювати та підтримувати різноманітні проєкти та ідеї, зважаючи на свої "американські погляди". Але невідоме місто в невідомій країні щодня готує для неї перешкоди, адже стереотипи рідко відповідають реальності.

Емілі в Парижі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Бріджертони (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Bridgerton

Жанр: драма, мелодрама

Країна: США

Режисер: Шері Фоксон, Шонда Раймс

У головних ролях: Фібі Дайневор, Реге Пейдж, Джонатан Бейлі, Нікола Кохлан

Тривалість: 50-60 хв.

Кількість серій: 8

Лондон за епохи Регентства мав свої правила, яким повинні були підпорядковуватись всі мешканці. У центрі сюжету 4 братів та 5 сестер з сім'ї Бріджертонів, які готові заскочити у вище суспільство. Родина планує видати старшу доньку Дафну заміж, але охочих на місце її коханого зовсім небагато. Тож поява у місті улюбленця жінок та герцога Гастінгса надихає дівчину вигадати ідеальний план заміжжя.

Бріджертони, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Надзвичайний плейлист Зої (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Zoey's Extraordinary Playlist

Жанр: комедія, фентезі, мюзикл

Країна: США

Режисер: Річард Шепард

У головних ролях: Джейн Леві, Пітер Галлахер, Скайлар Естін, Алекс Невелл

Тривалість: 43 хв.

Кількість серій: 21

Під час звичайного медогляду Зої раптово отримує незвичайну здібність. Тепер вона чує чужі думки, але не просто, а у вигляді пісень. Тож про навушники з улюбленим плейлистом можна забути, адже люди навколо дивують дівчину щодня. Хоча це й добряче ускладнює життя, але має і свої плюси.

Надзвичайний плейлист Зої, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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