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ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись

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Нові серіали квітня - фото 1
Нові серіали квітня

Найкрутіші прем'єри серіалів квітня 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у другий місяць весни.

Закон і порядок: організована злочинність (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Law & Order: Organized Crime
  • Жанр: детектив, драма, кримінал, трилер
  • Країна: США
  • Режисер: Дік Вульф
  • У головних ролях: Крістофер Мелоні, Ділан МакДермотт, Тамара Тейлор, Даніель Моне Троуер, Марішка Харгітей
  • Тривалість: 48 хв.
  • Коли: з 1 квітня 2021

Спіноф серіалу "Закон і порядок: Спецкорпус", який розповідає про детектива Еліота Стеблера. Колишній коп повертається на роботу через особисту трагедію. За 10 років чимало що змінилось і не тільки у місті, а й у його професії. Тож тепер йому доводиться боротись не лише зі злочинцями, а й з власними демонами. Пристосуватись до нових умов буде не так легко.

Закон і порядок: організована злочинність, дивитись трейлер серіалу онлайн:

І ще: Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів

Іграшка для дорослих або Зроблено з любов'ю (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Made for love
  • Жанр: комедія, драма
  • Країна: США
  • Режисер: С.Дж. Кларксон, Стефані Лейн, Алетеа Джонс
  • У головних ролях: Крістін Міліоті, Августо Агілера, Нома Думезвені, Біллі Магнуссен, Калеб Фут
  • Тривалість: 30 хв.
  • Коли: з 2 квітня 2021

Головна героїня серіалу настільки втомлюється від витівок свого чоловіка-мільярдера, що вирішує втекти. Але навіть сотні кілометрів та новий образ насправді зовсім не рятують її. Хто б міг подумати, що чоловік помістив у її мозок чіп, який не просто відстежує її місце перебування, а ще й передає емоції.

Іграшка для дорослих, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Кунг-фу (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Kung Fu
  • Жанр: пригоди, драма, вестерн
  • Країна: США
  • Режисер: Ханель М. Кулпеппер
  • У головних ролях: Олівія Лян, Едді Ліу, Ци Ма, Гевін Стенхаус, Кхенг Хуа Тан, Шеннон Данг, Джон Прасіда
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 7 квітня 2021

25-річна студентка Нікі Чен кидає коледж у США та тікає у китайський монастир. Саме тут вона намагається знайти відповіді на питання, які її так турбують. Паралельно дівчина ще й вивчає бойові мистецтва. Врешті Нікі повертається у рідне Сан-Франциско, де рівень злочинності змушує її використовувати свої нові уміння на користь суспільству і не тільки.

Кунг-фу, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Небувалі (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: The Nevers
  • Жанр: фантастика, драма
  • Країна: США
  • Режисер: Філіппа Гослетт
  • У головних ролях: Елізабет Беррінгтон, Бен Чаплін, Бретт Кертіс, Анна Девлін, Лаура Доннеллі, Мартін Форд, Нік Фрост, Вінні Хевен, Зейн Хуссейн, Емі Менсон
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 12 квітня 2021

У центрі сюжету жіноча спільнота "обдарованих", яка бореться з надприродними і не лише істотами у часи пізньої вікторіанської епохи. Керують незвичайною командою таємнича вдома Амалія Тру та її подруга-винахідниця Пенанс Едейр.

Небувалі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Тату, припини мене ганьбити (12+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Dad Stop Embarrassing Me
  • Жанр: сімейний, комедія
  • Країна: США
  • Режисер: Кен Уіттінгем, Бентлі Кайл Еванс, Робін Стрікленд
  • У головних ролях: Джеймі Фокс, Кайла-Дрю, Девід Алан Грір, Порша Коулмен, Хезер Сайрус Хемменс, Джонатан Кайт, Валенте Родрігес
  • Тривалість: 30 хв.
  • Коли: з 14 квітня 2021

Самотній тато та власник косметичного бренду отримує чудовий шанс більше дізнатись про батьківство, коли його вперта донька-підліток перебирається до нього жити. Ідеєю для створення серіалу стали стосунки актора Джеймі Фокса, який грає головну роль, з його донькою Коріною.

Тату, припини мене ганьбити, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Тінь та кістка (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Shadow and Bone
Жанр: фантастика
Країна: США
Режисер: Майрзі Алмас, Джеремі Уебб, Лі Толанд Крігер, Ерік Хайссерер
У головних ролях: Джессі Мей Лі, Фредді Картер, Бен Барнс, Арчі Рено, Аміта Суман, Кіт Янг, Саймон Сірс
Тривалість: - хв.
Коли: з 23 квітня 2021

Серіал за мотивами трилогії американської письменниці Лі Бардуго розповідає про могутню країну під назвою Равка. Колись тут жили гриші - вояки, які володіли древньою магією. Сьогодні ж Равка розділена темним каньйоном на дві частини. Сам там живуть моторошні істоти, війна з якими триває постійно. У центрі подій дівчина Аліна, у якої проявились незвичайні сили. Тож тепер вона стає однією з гриш і повинна захищати не лише людей від монстрів, а й себе від інтриг та обману.

Тінь та кістка, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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