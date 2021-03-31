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ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись
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Найкрутіші прем'єри серіалів квітня 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у другий місяць весни.
Закон і порядок: організована злочинність (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Law & Order: Organized Crime
- Жанр: детектив, драма, кримінал, трилер
- Країна: США
- Режисер: Дік Вульф
- У головних ролях: Крістофер Мелоні, Ділан МакДермотт, Тамара Тейлор, Даніель Моне Троуер, Марішка Харгітей
- Тривалість: 48 хв.
- Коли: з 1 квітня 2021
Спіноф серіалу "Закон і порядок: Спецкорпус", який розповідає про детектива Еліота Стеблера. Колишній коп повертається на роботу через особисту трагедію. За 10 років чимало що змінилось і не тільки у місті, а й у його професії. Тож тепер йому доводиться боротись не лише зі злочинцями, а й з власними демонами. Пристосуватись до нових умов буде не так легко.
Закон і порядок: організована злочинність, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Іграшка для дорослих або Зроблено з любов'ю (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Made for love
- Жанр: комедія, драма
- Країна: США
- Режисер: С.Дж. Кларксон, Стефані Лейн, Алетеа Джонс
- У головних ролях: Крістін Міліоті, Августо Агілера, Нома Думезвені, Біллі Магнуссен, Калеб Фут
- Тривалість: 30 хв.
- Коли: з 2 квітня 2021
Головна героїня серіалу настільки втомлюється від витівок свого чоловіка-мільярдера, що вирішує втекти. Але навіть сотні кілометрів та новий образ насправді зовсім не рятують її. Хто б міг подумати, що чоловік помістив у її мозок чіп, який не просто відстежує її місце перебування, а ще й передає емоції.
Іграшка для дорослих, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Кунг-фу (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Kung Fu
- Жанр: пригоди, драма, вестерн
- Країна: США
- Режисер: Ханель М. Кулпеппер
- У головних ролях: Олівія Лян, Едді Ліу, Ци Ма, Гевін Стенхаус, Кхенг Хуа Тан, Шеннон Данг, Джон Прасіда
- Тривалість: - хв.
- Коли: з 7 квітня 2021
25-річна студентка Нікі Чен кидає коледж у США та тікає у китайський монастир. Саме тут вона намагається знайти відповіді на питання, які її так турбують. Паралельно дівчина ще й вивчає бойові мистецтва. Врешті Нікі повертається у рідне Сан-Франциско, де рівень злочинності змушує її використовувати свої нові уміння на користь суспільству і не тільки.
Кунг-фу, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Небувалі (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: The Nevers
- Жанр: фантастика, драма
- Країна: США
- Режисер: Філіппа Гослетт
- У головних ролях: Елізабет Беррінгтон, Бен Чаплін, Бретт Кертіс, Анна Девлін, Лаура Доннеллі, Мартін Форд, Нік Фрост, Вінні Хевен, Зейн Хуссейн, Емі Менсон
- Тривалість: - хв.
- Коли: з 12 квітня 2021
У центрі сюжету жіноча спільнота "обдарованих", яка бореться з надприродними і не лише істотами у часи пізньої вікторіанської епохи. Керують незвичайною командою таємнича вдома Амалія Тру та її подруга-винахідниця Пенанс Едейр.
Небувалі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Тату, припини мене ганьбити (12+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Dad Stop Embarrassing Me
- Жанр: сімейний, комедія
- Країна: США
- Режисер: Кен Уіттінгем, Бентлі Кайл Еванс, Робін Стрікленд
- У головних ролях: Джеймі Фокс, Кайла-Дрю, Девід Алан Грір, Порша Коулмен, Хезер Сайрус Хемменс, Джонатан Кайт, Валенте Родрігес
- Тривалість: 30 хв.
- Коли: з 14 квітня 2021
Самотній тато та власник косметичного бренду отримує чудовий шанс більше дізнатись про батьківство, коли його вперта донька-підліток перебирається до нього жити. Ідеєю для створення серіалу стали стосунки актора Джеймі Фокса, який грає головну роль, з його донькою Коріною.
Тату, припини мене ганьбити, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Тінь та кістка (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Shadow and Bone
Жанр: фантастика
Країна: США
Режисер: Майрзі Алмас, Джеремі Уебб, Лі Толанд Крігер, Ерік Хайссерер
У головних ролях: Джессі Мей Лі, Фредді Картер, Бен Барнс, Арчі Рено, Аміта Суман, Кіт Янг, Саймон Сірс
Тривалість: - хв.
Коли: з 23 квітня 2021
Серіал за мотивами трилогії американської письменниці Лі Бардуго розповідає про могутню країну під назвою Равка. Колись тут жили гриші - вояки, які володіли древньою магією. Сьогодні ж Равка розділена темним каньйоном на дві частини. Сам там живуть моторошні істоти, війна з якими триває постійно. У центрі подій дівчина Аліна, у якої проявились незвичайні сили. Тож тепер вона стає однією з гриш і повинна захищати не лише людей від монстрів, а й себе від інтриг та обману.
Тінь та кістка, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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