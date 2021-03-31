ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись

Найкрутіші прем'єри серіалів квітня 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у другий місяць весни.

Закон і порядок: організована злочинність (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Law & Order: Organized Crime

Law & Order: Organized Crime Жанр: детектив, драма, кримінал, трилер

детектив, драма, кримінал, трилер Країна: США

США Режисер : Дік Вульф

: Дік Вульф У головних ролях: Крістофер Мелоні, Ділан МакДермотт, Тамара Тейлор, Даніель Моне Троуер, Марішка Харгітей

Крістофер Мелоні, Ділан МакДермотт, Тамара Тейлор, Даніель Моне Троуер, Марішка Харгітей Тривалість : 48 хв.

: 48 хв. Коли: з 1 квітня 2021

Спіноф серіалу "Закон і порядок: Спецкорпус", який розповідає про детектива Еліота Стеблера. Колишній коп повертається на роботу через особисту трагедію. За 10 років чимало що змінилось і не тільки у місті, а й у його професії. Тож тепер йому доводиться боротись не лише зі злочинцями, а й з власними демонами. Пристосуватись до нових умов буде не так легко.

Закон і порядок: організована злочинність, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Іграшка для дорослих або Зроблено з любов'ю (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Made for love

Made for love Жанр : комедія, драма

: комедія, драма Країна : США

: США Режисер : С.Дж. Кларксон, Стефані Лейн, Алетеа Джонс

: С.Дж. Кларксон, Стефані Лейн, Алетеа Джонс У головних ролях: Крістін Міліоті, Августо Агілера, Нома Думезвені, Біллі Магнуссен, Калеб Фут

Крістін Міліоті, Августо Агілера, Нома Думезвені, Біллі Магнуссен, Калеб Фут Тривалість: 30 хв.

30 хв. Коли: з 2 квітня 2021

Головна героїня серіалу настільки втомлюється від витівок свого чоловіка-мільярдера, що вирішує втекти. Але навіть сотні кілометрів та новий образ насправді зовсім не рятують її. Хто б міг подумати, що чоловік помістив у її мозок чіп, який не просто відстежує її місце перебування, а ще й передає емоції.

Іграшка для дорослих, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Кунг-фу (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Kung Fu

Kung Fu Жанр: пригоди, драма, вестерн

пригоди, драма, вестерн Країна: США

США Режисер: Ханель М. Кулпеппер

Ханель М. Кулпеппер У головних ролях: Олівія Лян, Едді Ліу, Ци Ма, Гевін Стенхаус, Кхенг Хуа Тан, Шеннон Данг, Джон Прасіда

Олівія Лян, Едді Ліу, Ци Ма, Гевін Стенхаус, Кхенг Хуа Тан, Шеннон Данг, Джон Прасіда Тривалість: - хв.

- хв. Коли: з 7 квітня 2021

25-річна студентка Нікі Чен кидає коледж у США та тікає у китайський монастир. Саме тут вона намагається знайти відповіді на питання, які її так турбують. Паралельно дівчина ще й вивчає бойові мистецтва. Врешті Нікі повертається у рідне Сан-Франциско, де рівень злочинності змушує її використовувати свої нові уміння на користь суспільству і не тільки.

Кунг-фу, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Небувалі (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: The Nevers

The Nevers Жанр: фантастика, драма

фантастика, драма Країна: США

США Режисер : Філіппа Гослетт

: Філіппа Гослетт У головних ролях: Елізабет Беррінгтон, Бен Чаплін, Бретт Кертіс, Анна Девлін, Лаура Доннеллі, Мартін Форд, Нік Фрост, Вінні Хевен, Зейн Хуссейн, Емі Менсон

Елізабет Беррінгтон, Бен Чаплін, Бретт Кертіс, Анна Девлін, Лаура Доннеллі, Мартін Форд, Нік Фрост, Вінні Хевен, Зейн Хуссейн, Емі Менсон Тривалість : - хв.

: - хв. Коли: з 12 квітня 2021

У центрі сюжету жіноча спільнота "обдарованих", яка бореться з надприродними і не лише істотами у часи пізньої вікторіанської епохи. Керують незвичайною командою таємнича вдома Амалія Тру та її подруга-винахідниця Пенанс Едейр.

Небувалі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Тату, припини мене ганьбити (12+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Dad Stop Embarrassing Me

Dad Stop Embarrassing Me Жанр: сімейний, комедія

сімейний, комедія Країна: США

США Режисер: Кен Уіттінгем, Бентлі Кайл Еванс, Робін Стрікленд

Кен Уіттінгем, Бентлі Кайл Еванс, Робін Стрікленд У головних ролях: Джеймі Фокс, Кайла-Дрю, Девід Алан Грір, Порша Коулмен, Хезер Сайрус Хемменс, Джонатан Кайт, Валенте Родрігес

Джеймі Фокс, Кайла-Дрю, Девід Алан Грір, Порша Коулмен, Хезер Сайрус Хемменс, Джонатан Кайт, Валенте Родрігес Тривалість: 30 хв.

30 хв. Коли: з 14 квітня 2021

Самотній тато та власник косметичного бренду отримує чудовий шанс більше дізнатись про батьківство, коли його вперта донька-підліток перебирається до нього жити. Ідеєю для створення серіалу стали стосунки актора Джеймі Фокса, який грає головну роль, з його донькою Коріною.

Тату, припини мене ганьбити, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Тінь та кістка (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Shadow and Bone

Жанр: фантастика

Країна: США

Режисер: Майрзі Алмас, Джеремі Уебб, Лі Толанд Крігер, Ерік Хайссерер

У головних ролях: Джессі Мей Лі, Фредді Картер, Бен Барнс, Арчі Рено, Аміта Суман, Кіт Янг, Саймон Сірс

Тривалість: - хв.

Коли: з 23 квітня 2021

Серіал за мотивами трилогії американської письменниці Лі Бардуго розповідає про могутню країну під назвою Равка. Колись тут жили гриші - вояки, які володіли древньою магією. Сьогодні ж Равка розділена темним каньйоном на дві частини. Сам там живуть моторошні істоти, війна з якими триває постійно. У центрі подій дівчина Аліна, у якої проявились незвичайні сили. Тож тепер вона стає однією з гриш і повинна захищати не лише людей від монстрів, а й себе від інтриг та обману.

Тінь та кістка, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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