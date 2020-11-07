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Топ-3 напоїв, здатних зміцнити імунітет

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Напої для здоров'я / mens-recipes

В осінній період організм людини потребує додаткової підтримки і захисту. Для того, щоб підтримати імунітет, фахівці рекомендують налягати на фрукти і овочі, складати правильний раціон, дихати свіжим повітрям і висипатися.

Напій з ехінацеєю

Ехінацея чудово зміцнює організм, вона входить до складу багатьох ліків. Чай з ехінацеї допомагає впоратися із захворюваннями дихальної системи – бронхітами, ГРВІ, запаленнями легенів. Також ехінацея покращує згортання крові, роботу сечовивідної системи, чистить лімфатичну систему і навіть лікує сильний головний біль.

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Чай з малини

У ягодах і листі малини містяться унікальні речовини, які здатні перемогти простуду. Її можна додавати у звичайний чай або комбінувати з трав'яними зборами. Малина ефективна не тільки під час простудних захворювань, але і чудово допомагає при геморої, болях в животі, при депресії і неврастенії, а також знімає нудоту і печію.

Чай з родіоли рожевої

Цю рослину використовують тільки у вигляді сухого збору для напоїв, і вона допомагає відновитися після важких захворювань. Також родіола підвищує енергію, бадьорість, покращує апетит, нормалізує сон. В чай фахівці рекомендують додавати подрібнений корінь родіоли рожевої.

Напій з ехінацеєю - фото 433911
Напій з ехінацеєю

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Джерело: poryadok
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