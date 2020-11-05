Чотири прості правила для тих, хто не хоче захворіти взимку

У розпал пандемії і сезонних вірусів підвищити захисні сили організму взимку – завдання номер один. Про те, як це правильно зробити і на які моменти звернути особливу увагу розповіла в Instagram дієтолог Лора Філіппова.

Що важливо для міцного імунітету? Основні моменти:

якісне і різноманітне харчування. Тут все зрозуміло: з їжі ми отримуємо вітаміни і мінерали, які допомагають підтримувати опірність організму хворобам

здоровий сон і помірні фізичні навантаження. Ключове – помірні, бо перетренування, навпаки, виснажує організм і пригнічує імунітет

не зловживати цукром! Цукор в надлишку вимиває корисні мікроелементи і послаблює імунний захист.

Важливо розуміти, що імунна система організму – дуже складна і багатокомпонентна структура. І в справі зміцнення імунітету важливий комплексний підхід і систематичність ваших дій, а не просто "пропити якісь вітамінчики". ⠀

Правильно підібрані вітамінні комплекси – реальна допомога і підтримка організму в період загострення сезонних захворювань. При виборі важливо все – і формула (максимальна синергія компонентів), і доступна форма активної речовини (треба ж, щоб ви змогли максимально засвоїти всю користь), і правильний курс прийому.

Вітаміни для імунітету

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