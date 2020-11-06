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Холостячка

Що буде, якщо відмовитися від газованої води

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Напій - фото 1
Напій / pinterest

Солодка газована вода – одна з форм залежності, на зразок тютюнової, алкогольної або наркотичної. При її вживанні людина відчуває приємні відчуття, але довгострокові наслідки для організму – руйнівні.

З того моменту, як ви відмовитеся від газованої води, ви фактично почнете піклуватися про своє серце. Навіть скорочення її вживання призводить до зниження артеріального тиску (якщо він підвищений) і поліпшення стану серця. Навпаки, люди, що п'ють газовану воду, піднімають таким чином свій тиск (і цей ефект тільки посилюється в міру збільшення об'ємів випитого).

І ще: Три продукти, які шкодять жіночому здоров'ю більше за цукор

Багато людей п'ють колу під час післяобідньої сонливості на роботі в надії на кофеїновий і цукровий енергетичний ефект. Кола дійсно може на короткий час допомогти зосередитися, але в довгій перспективі здатна чинити негативний вплив на функціонування мозку і процеси мислення. Одне дослідження виявило, що тривале вживання великих доз цукру може привести до порушень навчання, пам'яті і пластичності поведінки.

Газована вода руйнує зуби, тому відмова від неї поліпшить стан порожнини рота і допоможе зробити зуби білішими. Дослідникам знайомі випадки зловживання газованою водою, при яких за кілька років зуби руйнуються до стану, характерного для метамфетамінових наркоманів.

Один з найпростіших способів зниження ваги – прибрати газовану воду з раціону. За підрахунками дієтологів, якщо людина щодня випиває велику порцію Кока-Коли з Макдональдза, то відмова від цієї звички призведе до скорочення 200 тисяч калорій за рік. Це еквівалентно приблизно 27 кг.

Що буде, якщо відмовитися від газованої води - фото 433884

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Джерело: radioclub
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