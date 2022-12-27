Зваблива Демі Роуз в екстремальному корсеті привітала з Різдвом – 18+

Популярна модель Демі Роуз креативно привітала шанувальників з зимовими святами. Дівчина приміряла спокусливий різдвяний образ, від якого неможливо відвести погляд.

27-річна британська блогерка, фотомодель та мандрівниця Демі Роуз активно веде профіль в інстаграмі, де має близько 20 мільйонів підписників. Все тому, що зірка регулярно ділиться кадрами зі своїх буднів та захоплює своєю вродою. А через миловидне обличчя та ефектні форми Демі частенько порівнюють з Селеною Гомес та Кім Кардашян, пише Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно дівчина привітала прихильників з Різдвом, опублікувавши серію спокусливих фото у крихітному корсеті та високих чобітках. Такий образ нагадав фанатам про Джессіку Реббіт, вигаданого персонажа фільму "Хто підставив кролика Роджера", адже героїня також мала руде волосся та обожнювала вбрання з глибоким декольте.

Джерело фото: instagram.com/demirose

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