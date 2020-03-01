На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП-3 найкращих Android-додатків 2020 року
-
- 15
Експерти відібрали найкращі програми, які є топовими у 2020 році для смартфонів. Багато з них отримали важливі оновлення, які зробили їх дуже зручними.
Glitch Video Effects
Google назвав Glitch Video Effects додатком "Вибір аудиторії 2019". Він є одним з найбільш затребуваних користувачами Android і у 2020 році. Автори відео в TikTok, а також інші люди, що знімають відеоролики на своєму телефоні, можуть скористатися додатком для редагування відео, що дозволяє додавати до них в режимі реального часу понад 100 фільтрів і ефектів, включаючи Retro VHS, Shadow, Xray і Neon. Можна накладати музику, додавати свої відео та склеювати, змінювати пропорції, нарізати, змінювати розміри тощо.
І ще: Відомий блогер зробив огляд на недоступний Xiaomi Mi Mix Alpha
TikTok
TikTok соціальний відеододаток, що дозволяє спостерігати за творчістю людей в коротких 10-секундних відео. Перша версія вийшла у 2016 році, але справжню популярність соціальна мережа знайшла в кінці 2019 року, коли кількість завантажень перевищила 1,5 мільярда по всьому світу, а оцінка становить 4,6 бала з 5.
Call of Duty: Mobile
Приклад вдалого перенесення на смартфони популярної гри з комп'ютерів та ігрових приставок. Мобільна версія вийшла настільки гарною за всіма параметрами, що її звантажили більше 100 мільйонів разів в перший тиждень після релізу, обійшовши головних конкурентів Fortnite і PUBG Mobile. У 2020 році Call of Duty: Mobile досягла 7,3 мільйона відгуків в магазині Google Play і рейтинг в 4,6 з 5 зірок.
Читайте також: На рівні з iPhone Pro Max: експерти підрахували повну собівартість Xiaomi Mi10
-
19:42Гаряча онука Ротару похизувалася своєю розтяжкою
-
19:19Фрази, які розумні люди ніколи не говорять
-
18:46ТОП-3 найкращих Android-додатків 2020 року
-
18:22Гороскоп на 2 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:45Названі продукти, які повернуть тиск у норму
-
17:12Гороскоп на березень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
16:51Нідерландка, котру звуть Корона, скаржиться на життя через коронавірус
-
16:15Дженніфер Еністон запідозрили в новому романі, і це не Бред Пітт
-
15:47Головна незаймана України: Jerry Heil зробила відверту заяву
-
15:24Французький воротар забив собі безглуздий гол: відео
-
14:52ВООЗ боротиметься з коронавірусом в TikTok
-
14:21Медики розповіли, які сорти меду не дуже корисні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:44Американці склали список найнадійніших авто: Toyota Land Cruiser у ТОПі
-
13:13Інсайдер назвав ціну ігрового Black Shark 3: вона приємно дивує
-
12:46Місячний календар стрижок на березень 2020: дні, коли стригти волосся
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
11:44В Італії знову відкрили популярну туристичну пам'ятку всупереч коронавірусу
-
11:17Тест на швидкість: чи сильно відстає iPhone 6S від iPhone 11 Pro Max
-
10:44У Далласі з'явилась своя Пізанська вежа: кумедні фото користувачів мережі
-
10:18Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання
-
09:4795-річна жінка попросила Nintendo відремонтувати її Game Boy: вчинок компанії вразив
-
09:22Цей тип водіїв рідше пропускає пішоходів на переході: дослідження
-
19:19Фрази, які розумні люди ніколи не говорять
-
18:00Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)
-
15:47Головна незаймана України: Jerry Heil зробила відверту заяву
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
10:18Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання
-
08:15Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме
- 29 лютого
-
21:22Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
16:50ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
-
14:50Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути
-
12:25Нова популярна музика лютого: плейлист свіжих пісень для гарного настрою
-
10:00Анекдоти про весну: актуальні жарти про потепління та погоду
-
08:33Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки
- 28 лютого
-
21:569 категоричних ТАБУ під час сексу: інструкція для чоловіків
-
20:14П'ять ідеальних перекусів перед сном, які прискорять метаболізм
-
18:03Як змінилася всесвітньо відома українська модель Аліна Байкова: фото 18+
-
16:36Притула підбив підсумки відбору на Євробачення 2020: його оцінка фіналістів
-
16:00Найкращі концерти цієї весни, які не можна пропустити
-
14:17Нові серіали березня 2020: що точно варто подивитись у перший місяць весни
-
12:00ТЕСТ: Вгадай популярні українські пісні за описом
-
10:1910 звичних слів, які насправді не є українськими
-
07:15Погода в Україні 28 лютого: сонячно і з мокрим снігом
- 27 лютого
-
21:45БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів