ТОП-3 найкращих Android-додатків 2020 року

Експерти відібрали найкращі програми, які є топовими у 2020 році для смартфонів. Багато з них отримали важливі оновлення, які зробили їх дуже зручними.

Glitch Video Effects

Google назвав Glitch Video Effects додатком "Вибір аудиторії 2019". Він є одним з найбільш затребуваних користувачами Android і у 2020 році. Автори відео в TikTok, а також інші люди, що знімають відеоролики на своєму телефоні, можуть скористатися додатком для редагування відео, що дозволяє додавати до них в режимі реального часу понад 100 фільтрів і ефектів, включаючи Retro VHS, Shadow, Xray і Neon. Можна накладати музику, додавати свої відео та склеювати, змінювати пропорції, нарізати, змінювати розміри тощо.

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TikTok

TikTok соціальний відеододаток, що дозволяє спостерігати за творчістю людей в коротких 10-секундних відео. Перша версія вийшла у 2016 році, але справжню популярність соціальна мережа знайшла в кінці 2019 року, коли кількість завантажень перевищила 1,5 мільярда по всьому світу, а оцінка становить 4,6 бала з 5.

Call of Duty: Mobile

Приклад вдалого перенесення на смартфони популярної гри з комп'ютерів та ігрових приставок. Мобільна версія вийшла настільки гарною за всіма параметрами, що її звантажили більше 100 мільйонів разів в перший тиждень після релізу, обійшовши головних конкурентів Fortnite і PUBG Mobile. У 2020 році Call of Duty: Mobile досягла 7,3 мільйона відгуків в магазині Google Play і рейтинг в 4,6 з 5 зірок.

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