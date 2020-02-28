На рівні з iPhone Pro Max: експерти підрахували повну собівартість Xiaomi Mi10

Xiaomi не так уже й багато заробляє на Mi10

Ще до анонсу флагманської лінійки Xiaomi Mi10 стало відомо, що ціна новинок буде найвищою в історії моделі. Виробник пояснив це вартістю нового "заліза", що пізніше частково підтвердив і авторитетний інсайдер. Тепер же ми знаємо повну собівартість смартфонів!

Крапку в питанні собівартості Xiaomi Mi10 взялися поставити аналітики компанії Techinsights, які повністю розібрали гаджет. Спойлер – вона "доганяє" собівартість топового iPhone 11 Pro Max.

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"Розтину" піддалася версія Xiaomi Mi10 з 12/256 ГБ пам'яті. Згідно з їхнім звітом, оперативкою LPDDR5 і новим процесором список відмінностей смартфона від попередника не обмежився. Модель отримала новий чип QCA6391, який об'єднує модулі Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.1, а також 5G-модем Snapdragon X55.

За висновком аналітиків, сумарна собівартість усіх компонентів флагманської новинки Xiaomi Mi10 склала $ 440 без урахування витрат на розробку, складання, просування та логістику. При цьому роздрібна ціна моделі у Китаї становить $ 670.

Для порівняння, компоненти iPhone 11 Pro Max з 512 ГБ вбудованої пам'яті обходяться виробникові у $ 490,5, а у США він продається за $ 1184.

За запевненням експертів, Xiaomi дійсно заробляє на продажу новинок не так багато у порівнянні з деякими іншими виробниками.

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