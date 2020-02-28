Відомий блогер зробив огляд на недоступний Xiaomi Mi Mix Alpha

Наприкінці вересня Xiaomi представила концептуальний смартфон Mi Mix Alpha з панорамним екраном, який розташований на лицьовій стороні і бічних гранях, а також практично повністю займає площу кришки. У мережі вже є повноцінний огляд новинки.

Спочатку компанія Xiaomi не планувала продавати Mi Mix Alpha, але вже наприкінці лютого гаджет все-таки надійшов у роздрібний продаж, а через кілька днів потрапив на огляд до відомого блогера Маркуса Броунлі.

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Ключовим питанням, яке автор каналу MKBHD поставив перед оглядом, стало призначення дисплея, розташованого на тильній стороні. Під час роботи Mi Mix Alpha відображає годинник і повідомлення по обидві сторони пристрою. У зв'язку з відсутністю бічних апаратних кнопок, керувати певними функціями гаджета доводиться за допомогою цифрових, розташованих на згинах дисплея на бічних гранях. Єдина апаратна кнопка, розміщена зверху, відповідає за увімкнення та вимкнення смартфона.

Замість традиційних динаміків Xiaomi використовувала в Mi Mix Alpha вібраційний спосіб передачі звуку через скло дисплея. Сканер відбитків пальців встановлений під екраном. Що стосується розташованого ззаду екрану, то він дозволяє робити селфі за допомогою 108-мегапіксельної камери, оскільки екран можна використовувати як видошукач.

У момент, коли користувач повертає смартфон тильною стороною до себе, фронтальна частина екрана вимикається. На дисплей же виводяться віджети погоди, годинник, таймер, плеєр і диктофон. Той факт, що апарат буквально огорнутий у сенсорну панель, дозволив добитися Xiaomi дивовижної анімації під час зарядки пристрою, що імітує заповнення смартфона рідиною.

Маркус зазначив, що смартфон відчувається дуже важким, до нього непросто звикнути через те, що його покриває "слизький" дисплей. Складнощі викликає і використання цифрових кнопок, які поки що не забезпечують необхідних тактильних відчуттів і викликають певні труднощі. Втім, не варто забувати про те, що Mi Mix Alpha – це лише прототип, і користувач, готовий віддати за нього $ 2830, повинен бути готовий до сюрпризів.

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