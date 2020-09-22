ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+)

Фотограф Мелісса Картагена не лише розкриває красу дівчат у своїх знімках, а й демонструє особливу привабливість та відвертість у кожному кадрі. Тут дуже спекотно!

Знайомтесь, Мелісса Картагена (Melissa Cartagena) – талановита фотограф, режисерка та візуальна художниця, яка мешкає у місті Медельїн в Колумбії. Ця розкішна красуня регулярно знімає інших красунь у доволі пікантних образах, а також ділиться своїми роботами в Instagram. Тому не дивно, що за нею стежать понад 561 тисяча користувачів.

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Мелісса черпає натхнення у повсякденному житті та використовує природний підхід, щоб показати всю красу жінок. У неї не знайдеш тонни фотошопу, зате можна побачити безпосередність та відвертість. Так з'явився і проєкт під назвою Docile, у якому майже сотня жінок формують обличчя сучасної колумбійської жіночності.

"Docile – данина жіночій чуттєвості, сексуальності, але як об'єкт насолоди для себе, а не щоб задовольнити культури чи вписати у певне коле. Жінка – джерело натхнення, де вона проявляє свою пристрасність, щоб ви насолоджувались життям вільно та без табу", – зазначає сама фотограф. Пропонуємо оцінити 20 знімків від Мелісси, які точно змусять підписатись на її профіль:

Джерело всіх фото: instagram.com/perazna

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