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ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+)

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Еротичні фото дівчат від perazna - фото 1
Еротичні фото дівчат від perazna / instagram.com/perazna

Фотограф Мелісса Картагена не лише розкриває красу дівчат у своїх знімках, а й демонструє особливу привабливість та відвертість у кожному кадрі. Тут дуже спекотно!

Знайомтесь, Мелісса Картагена (Melissa Cartagena) талановита фотограф, режисерка та візуальна художниця, яка мешкає у місті Медельїн в Колумбії. Ця розкішна красуня регулярно знімає інших красунь у доволі пікантних образах, а також ділиться своїми роботами в Instagram. Тому не дивно, що за нею стежать понад 561 тисяча користувачів.

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Мелісса черпає натхнення у повсякденному житті та використовує природний підхід, щоб показати всю красу жінок. У неї не знайдеш тонни фотошопу, зате можна побачити безпосередність та відвертість. Так з'явився і проєкт під назвою Docile, у якому майже сотня жінок формують обличчя сучасної колумбійської жіночності.

"Docile – данина жіночій чуттєвості, сексуальності, але як об'єкт насолоди для себе, а не щоб задовольнити культури чи вписати у певне коле. Жінка – джерело натхнення, де вона проявляє свою пристрасність, щоб ви насолоджувались життям вільно та без табу", – зазначає сама фотограф. Пропонуємо оцінити 20 знімків від Мелісси, які точно змусять підписатись на її профіль:

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426735

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426736

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426737

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426738

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426739

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426740

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426741

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426742

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426743

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426744

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426745

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426746

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426747

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426748

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426749

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426750

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426751

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426752

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426753

ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+) - фото 426755

Джерело всіх фото: instagram.com/perazna

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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