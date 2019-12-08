Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Шеріл Грант – 24-річна акушерка з Австралії, яка заводить Instagram відвертими кадрами.

Готовий до свіженької порції спокусливих знімків? Сьогодні ми познайомимо тебе із дівчиною, яка не дає спокою багатьом користувачам мережі. Йдеться про австралійську акушерку Шеріл Грант. Красуня стала справжньою зіркою Instagarm після того, як почала займатися спортом. 24-річна уродженка Мельбурна підкорила мережу своїми бездоганними формами.

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"Після року, проведеного в аспірантурі, я вирішила, що зможу взяти участь в моєму першому фітнес-турнірі в травні 2018 року. Я зайняла друге місце і заробила свою карту WBFF Bikini Pro. Я дебютувала в Pro в категорії бікіні на чемпіонаті світу в Лас-Вегасі, де зайняла 9-е місце серед понад 60 учасниць. Зараз я працюю над своєю наступною метою – взяти "золото", – розповіла якось дівчина в одному з інтерв'ю.

З впевненістю можемо сказати, що результати тренувань вражаючі. І красуня не соромиться радувати свою 51-тисячну армію прихильників гарячими кадрами. Ми ж обрали для тебе найвідвертіші з них. Насолоджуйся:

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