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Памела Андерсон розбурхала Instagram зухвалими фото у ліжку (18+)

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Памела Андерсон - фото 1
Памела Андерсон / instagram

Американська актриса, фотомодель та секс-символом 90-х Памела Андерсон продовжує провокувати своїх підписників гарячими знімками. У свіжій відвертій фотосесії зірка позує у ліжку лише у спідній білизні.

Так, 52-річна зірка Памела Андерсон лежить в ліжку в білизні, в її руках сигарета. Красуня звабливо вигинається, а ракурс дозволяє насолодитися апетитними формами рятувальниці Малібу.

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Наступна публікація була вже з кольорових знімків, на одному з яких актриса в сексуальній білизні і в туфлях на підборах стоїть на ліжку і дивиться у вікно. На іншому кадрі вона томно позує на четвереньках, повернувшись сідницями до камери.

Памела Андерсон розбурхала Instagram зухвалими фото у ліжку (18+) - фото 426666

Памела Андерсон розбурхала Instagram зухвалими фото у ліжку (18+) - фото 426667

Памела Андерсон розбурхала Instagram зухвалими фото у ліжку (18+) - фото 426668

Памела Андерсон розбурхала Instagram зухвалими фото у ліжку (18+) - фото 426669

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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