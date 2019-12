ТОП 10 найвпливовіших ігор десятиліття

The Walking Dead: Season One / youtube

За останні десять років ігри хоч і не зробили такого різкого стрибка, як це було у 2000-х, але серед них було чимало важливих проєктів, які вплинули на десятиріччя, що минає. Ресурс The Washington Post склав список з 10 найважливіших і впливових ігор в період з 2010 по 2020 роки.

На початку 2000-х відеоігри відточували свою здатність розповідати історії і будувати світи в тривимірному просторі. Але за останнє десятиліття розробники кинули всі сили на поліпшення графічної складової, впровадженні нещадної монетизації, активізації ігор-сервісів, посилення інтеграції з соціальними мережами, з'явилися нові жанри (Battle Royale), розширені можливості відкритих світів, з'явилися перші проєкті у віртуальній і доповненій реальності, а закріплює все – технологія RTX і підтримка роздільної здатності 4K.

Minecraft

ТОП 10 відеоігор, які є найважливішими представниками ігрової індустрії за останні 10 років:

Amnesia: The Dark Descent (запропонувала унікальний ігровий досвід);

(запропонувала унікальний ігровий досвід); Minecraft (показала, що ігри допомагають розвивати творчий підхід);

(показала, що ігри допомагають розвивати творчий підхід); Dark Souls (повернула гравців в епоху хардкору);

(повернула гравців в епоху хардкору); The Elder Scrolls V Skyrim (за внесок в моддінг);

(за внесок в моддінг); Candy Crush Saga (приклад ідеальної казуальної гри);

(приклад ідеальної казуальної гри); The Walking Dead: Season One (повернула інтерес до квестів);

(повернула інтерес до квестів); Destiny (показала переваги сервісної моделі підтримки гри);

(показала переваги сервісної моделі підтримки гри); The Witcher 3: Wild Hunt (задала нові стандарти наповнення відкритого світу);

(задала нові стандарти наповнення відкритого світу); Pokemon Go (через додаткову реальність);

(через додаткову реальність); Fortnite (унікальний підхід до монетизації на прикладі популярного жанру Battle Royale).

The Washington Post також відзначив Overwatch за різноманітність рас і Horizon: Zero Dawn за жінку в головній ролі. Ігри Red Dead Redemption 2 і Legend of Zelda: Breath of the Wild також значно повпливали на індустрію, але проявиться цей вплив тільки через роки.

