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ТОП 10 найвпливовіших ігор десятиліття
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За останні десять років ігри хоч і не зробили такого різкого стрибка, як це було у 2000-х, але серед них було чимало важливих проєктів, які вплинули на десятиріччя, що минає. Ресурс The Washington Post склав список з 10 найважливіших і впливових ігор в період з 2010 по 2020 роки.
На початку 2000-х відеоігри відточували свою здатність розповідати історії і будувати світи в тривимірному просторі. Але за останнє десятиліття розробники кинули всі сили на поліпшення графічної складової, впровадженні нещадної монетизації, активізації ігор-сервісів, посилення інтеграції з соціальними мережами, з'явилися нові жанри (Battle Royale), розширені можливості відкритих світів, з'явилися перші проєкті у віртуальній і доповненій реальності, а закріплює все – технологія RTX і підтримка роздільної здатності 4K.
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ТОП 10 відеоігор, які є найважливішими представниками ігрової індустрії за останні 10 років:
- Amnesia: The Dark Descent (запропонувала унікальний ігровий досвід);
- Minecraft (показала, що ігри допомагають розвивати творчий підхід);
- Dark Souls (повернула гравців в епоху хардкору);
- The Elder Scrolls V Skyrim (за внесок в моддінг);
- Candy Crush Saga (приклад ідеальної казуальної гри);
- The Walking Dead: Season One (повернула інтерес до квестів);
- Destiny (показала переваги сервісної моделі підтримки гри);
- The Witcher 3: Wild Hunt (задала нові стандарти наповнення відкритого світу);
- Pokemon Go (через додаткову реальність);
- Fortnite (унікальний підхід до монетизації на прикладі популярного жанру Battle Royale).
The Washington Post також відзначив Overwatch за різноманітність рас і Horizon: Zero Dawn за жінку в головній ролі. Ігри Red Dead Redemption 2 і Legend of Zelda: Breath of the Wild також значно повпливали на індустрію, але проявиться цей вплив тільки через роки.
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