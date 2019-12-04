Гра для дорослих: на Steam вийде симулятор онаніста (18+)

Онлайн-сервіс цифрового поширення комп'ютерних ігор Steam анонсував вихід симулятора онаніста Wanking Simulator. Героєм гри стане дорослий чоловік Вінстон Гей з міста Гей Бей. Заробляти бали він буде дуже пікантним способом у незвичайних місцях. Ролик з гри уже з'явився на YouTube.

За сюжетом гри Wanking Simulator, головний герой на ім'я Віннстон Гей є затятим любителем помастурбувати. Через це влада відібрала у чоловіка будинок, і він вирішив помститися.

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Завдання гравця в симуляторі – "валити, розкидати людей і підривати машини". При цьому герой повинен займатися своєю "улюбленою справою", набираючи бали. Згодом він отримає здатність управління гравітацією, матеріалізації зброї в спідній білизні і створення порталів.

За словами творців Wanking Simulator, в грі можна бути "цивілізованою людиною, тихо мастурбувати в сторонці, але це нудно". Незвичайний симулятор для дорослих порівнюють з Postal 2 і Enviro Bear 2000. Коли саме гра з'явиться на сервісі, не повідомляється.

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