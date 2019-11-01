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ТОП 10 найпопулярніших YouTube-каналів в Україні, які приносять шалені гроші

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Що дивляться україні на Ютубі - фото 1
Що дивляться україні на Ютубі

У мережі опублікували рейтинг каналів на YouTube, які мають найбільшу популярність в Україні. Традиційно у ТОП 10 переважають автори, які генерують контент для дітей. Дізнайтесь, скільки ж вони заробляють.

Аналітичний майданчик Social Blade оновив рейтинг топ-блогерів на всіх соціальних платформах, зокрема – YouTube. Читайте далі, які ж канали дивляться в нашій країні.

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10 найпопулярніших YouTube-каналів в Україні

ТОП 10 найпопулярніших YouTube-каналів в Україні, які приносять шалені гроші - фото 365222

Як видно з рейтингу, перша десятка практично повністю представлена дитячим контентом. Найпопулярнішим в Україні є канал Kids Diana Show, який зібрав понад 13 мільярдів переглядів. На канал підписано 36,9 мільйона користувачів. За даними Social Blade, канал може заробляти від 2,9 мільйона до 46,4 мільйона доларів в рік.

Друге місце в рейтингу посів канал мультфільму "Маша і Ведмідь" українською мовою, заробітки якого можуть сягати 5 мільйонів доларів на рік.

Третя позиція – у каналу для підлітків "Леді Діана", автори якого заробляють від 366 000 до 5,9 мільйона доларів на рік.

У першу десятку також входять DIY і розважальні канали "Познаватель" і "SlivkiShow", а ще блоги телеканалів "Новий канал" і "Україна", які приносять їм до 3 мільйонів доларів на рік.

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Джерело: ain.ua
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