Школяр із Кропивницького зібрав мільйон лайків в Instagram і отримав омріяне цуценя

Школяру з Кропивницького Кирилу Пацелі вдалося зібрати понад мільйон лайків під знімком в Instagram. Коли хлопчик виконав таку непросту умову, батьки купили синові собаку.

Так, Кирило Пацеля опублікував своє фото з плакатом з написом: "Моя мама сказала, що я отримаю цуценя, якщо зберу мільйон лайків". Зібрати потрібну кількість відміток "подобається" школяру вдалося всього за 5 днів, а зараз під дописом уже понад 1,3 мільйона лайків.

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Батьки зізналися, що для них це стало несподіванкою, і вони здійснили заповітну мрію 8-річного Кирила – купили лабрадора.

Хлопчик вже похизувався свої улюбленцем, опублікувавши фотографію цуценя Міллі на своїй сторінці в Instagram.

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