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ТОП 10 найпопулярніших моделей авто у 2022 році серед українців

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ТОП 10 найпопулярніших моделей авто у 2022 році серед українців - фото 1

Серед нових авто, які придбали українці у 2022 році, склали рейтинг моделей, на які був найбільший попит. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Укравтопром повідомляє, що бестселером на українському ринку нових легкових автомобілів у 2022 році став кросовер TOYOTA RAV4. В його заліку реєстрацій – 2525 авто.

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Цікаво, що серед рейтингу найпопулярніших нових авто в Україні за 2022 року в першу десятку увійшли лише кросовери та позашляховики.

ТОП 10 найпопулярніших моделей авто у 2022 році:

  1. TOYOTA RAV-4 – 2525 шт
  2. RENAULT Duster – 2431 шт
  3. TOYOTA Land Cruiser Prado - 1239 шт
  4. SKODA Kodiaq – 1151 шт
  5. HYUNDAI Tucson – 837 шт
  6. MITSUBISHI Outlander – 792 шт
  7. CHERY Tiggo 4 – 712 шт
  8. BMW X5 – 655 шт
  9. SKODA Karoq – 629 шт
  10. KIA Sportage – 623 шт
ТОП 10 найпопулярніших моделей авто у 2022 році серед українців - фото 518003

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