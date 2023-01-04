ТОП 10 найпопулярніших моделей авто у 2022 році серед українців

Серед нових авто, які придбали українці у 2022 році, склали рейтинг моделей, на які був найбільший попит. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Укравтопром повідомляє, що бестселером на українському ринку нових легкових автомобілів у 2022 році став кросовер TOYOTA RAV4. В його заліку реєстрацій – 2525 авто.

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Цікаво, що серед рейтингу найпопулярніших нових авто в Україні за 2022 року в першу десятку увійшли лише кросовери та позашляховики.

ТОП 10 найпопулярніших моделей авто у 2022 році:

TOYOTA RAV-4 – 2525 шт RENAULT Duster – 2431 шт TOYOTA Land Cruiser Prado - 1239 шт SKODA Kodiaq – 1151 шт HYUNDAI Tucson – 837 шт MITSUBISHI Outlander – 792 шт CHERY Tiggo 4 – 712 шт BMW X5 – 655 шт SKODA Karoq – 629 шт KIA Sportage – 623 шт

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