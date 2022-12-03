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Що означають сигнали регулювальника: Нацполіція підкорює ТікТок актуальним відео

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Патрульна поліція і сигнали регулювальників - фото 1
Патрульна поліція і сигнали регулювальників

Оскільки ситуація з електроенергією в Україні все ще залишається складною, то й водіям варто бути особливо обачними за кермом. У Нацполіції вирішили креативно нагадати, що ж означають сигнали регулювальників на дорогах.

Через цинічні удари російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури частина України все ще у важкій ситуації з електропостачанням. Тому на багатьох дорогах світлофори не працюють, зате можна зустріти регулювальників. І в цей момент кожен водій відчуває особливий стрес, адже має згадати, що ж означають сигнали і як їхати далі. Тому у Нацполіції на прохання користувачів креативно нагадали пояснення до того, що показуються регулювальники. Ролик з'явився на офіційному TikTok-акаунті поліції у кумедному віршованому форматі.

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Руку виставив до вас – повертати вправо час. Як рука стирчить уліво – проїжджай, як закортіло. Як руку звів догори – зупинися і завмри. Руки в сторони у копа – зупинись, інакше... (погані новини для водія), – йдеться у відео.

До слова, за короткий час допис зібрав понад 15 тисяч вподобайок, більше як 500 поширень та 124 тисячі переглядів.

@nationalpoliceua Відповідь користувачу @Дар'я Марченко Повторюємо, запам‘ятовуємо Дякуємо автору за ці віршовані пояснення. #поліція #поліціяукраїни #регулювальник #пдр #рекомендації #policeukraine #блекаут #wednesday #viral ♬ original sound - maria

Нагадаємо, що і пішоходам потрібно пам'ятати про те, у якому вигляді ввечері виходити з дому. Через погане освітлення водії не одразу можуть побачити на своєму шляху людей.

Що означають сигнали регулювальника: Нацполіція підкорює ТікТок актуальним відео - фото 516559

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