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Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу

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Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу - фото 1

Експерти провели дослідження та визначили, які десять автомобілів на ринку мають найкращий запас ходу. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Якщо вас не влаштовували умовні цифри, які вказували автовиробники, як реальний запас ходу в електромобілях, то результати цього тестування покажуть вам реальну картину.

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Всім відомо, що заявлений виробником електромобілів запас ходу далеко не завжди досяжний в умовах повсякденної їзди. Експерти інтернет-ресурсу What Car проводять тестування електромобілів у реальних умовах, діляться результатами та складають рейтинг за пробігом", – коментують в УкрАвтопром.

ТОП 10 електромобілів з найбільшим запасом ходу:

  1. Hyundai Kona Electric – 417 км
  2. Jaguar I-Pace – 407 км
  3. Kia e-Niro – 407 км
  4. Tesla Model 3 – 385 км
  5. Tesla Model X – 375 км
  6. Nissan Leaf e+ – 349 км
  7. Mercedes-Benz EQC – 335 км
  8. Audi E-tron – 315 км
  9. Renault Zoe R135 – 309 км
  10. Tesla Model 3 Standard Plus – 291 км
Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу - фото 517584

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