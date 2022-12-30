Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу

Експерти провели дослідження та визначили, які десять автомобілів на ринку мають найкращий запас ходу. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Якщо вас не влаштовували умовні цифри, які вказували автовиробники, як реальний запас ходу в електромобілях, то результати цього тестування покажуть вам реальну картину.

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Всім відомо, що заявлений виробником електромобілів запас ходу далеко не завжди досяжний в умовах повсякденної їзди. Експерти інтернет-ресурсу What Car проводять тестування електромобілів у реальних умовах, діляться результатами та складають рейтинг за пробігом", – коментують в УкрАвтопром.

ТОП 10 електромобілів з найбільшим запасом ходу:

Hyundai Kona Electric – 417 км Jaguar I-Pace – 407 км Kia e-Niro – 407 км Tesla Model 3 – 385 км Tesla Model X – 375 км Nissan Leaf e+ – 349 км Mercedes-Benz EQC – 335 км Audi E-tron – 315 км Renault Zoe R135 – 309 км Tesla Model 3 Standard Plus – 291 км

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