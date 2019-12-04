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Визначено ТОП 50 найкращих відеоігор десятиліття

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Найкращі ігри десятиліття - фото 1
Найкращі ігри десятиліття / dualshockers

2019 рік добігає кінця, і західні видання підбивають підсумки цілого десятиліття в індустрії відеоігор. Редакція порталу VG247 склала свій рейтинг з ТОП-50 найкращих ігор, які вийшли в період з 2010 по 2020 роки. Журналісти рекомендують зіграти в будь-яку з ігор рейтингу ТОП-50 – вони всі прекрасні.

Експерти склали свій власний список найкращих ігор, розбивши їх на рівні, де кожному проєкту присуджувалася певна кількість очок в залежності від позиції. Причому ігри були взяті з усіх ігрових платформ: Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Wii / Wii U, Nintendo Switch і комп'ютери, щоб скласти найбільш точний рейтинг.

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Автори розуміють, що їхні висновки не є стовідсотковою істиною. Ігрове суспільство завзято критикує подібні ТОПи, якщо у верхніх рядках рейтингу не бачать улюбленого проєкту. Тому список найкращих ігор десятиліття є суто суб'єктивним. У будь-якому випадку, всі ігри зі списку є найкращими представниками своїх жанрів, і якщо ви пропустили хоч одну гру, журналісти рекомендують в них зіграти.

via GIPHY

ТОП-50 ігор десятиліття

  1. Відьмак 3 (2015)
  2. Mass Effect 2 (2010)
  3. Red Dead Redemption 2 (2018)
  4. Skyrim (2011)
  5. Fallout: New Vegas (2010)
  6. God of War (2018)
  7. The Last of Us (2013)
  8. Fallout 4 (2015)
  9. Red Dead Redemption (2010)
  10. Dishonored 2 (2016)
  11. Titanfall 2 (2016)
  12. Destiny 2 (2014 року)
  13. XCOM 2 (2016)
  14. Grand Theft Auto 5 (2013)
  15. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)
  16. Dark Souls 3 (2016)
  17. Stardew Valley (2016)
  18. Hotline Miami (2012)
  19. Ultra Street Fighter 4 (2015)
  20. Portal 2 (2011)
  21. Mass Effect 3 (2012)
  22. Hitman (2016)
  23. Відьмак 2 (2011)
  24. Persona 4 Golden (2012)
  25. Far Cry 3 (2012)
  26. Bloodborne (2015)
  27. Torchlight 2 (2012)
  28. Metal Gear Solid 5 (2015)
  29. Final Fantasy 15 (2016)
  30. Disco Elysium (2019)
  31. Resident Evil 2 Remake (2019)
  32. Dragon's Dogma (2012)
  33. Divinity: Original Sin 2 (2017)
  34. Shadow of the Colossus Remastered (2018)
  35. Animal Crossing: New Leaf (2012)
  36. Nier Automata (2017)
  37. Pokemon Go (2016)
  38. Outlast (2013)
  39. Assassin's Creed Odyssey (2018)
  40. Doom (2016)
  41. FTL (2012)
  42. Civilization 5 (2010)
  43. Battlefield: Bad Company 2 (2010)
  44. Sleeping Dogs (2012)
  45. Fortnite (2017)
  46. Super Mario Odyssey (2018)
  47. Pokemon: Let's Go (2018)
  48. Danganronpa: Trigger Happy Havoc (2010)
  49. Cities Skylines (2015)
  50. Stellaris (2016)

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Джерело: vg247
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