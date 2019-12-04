На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Визначено ТОП 50 найкращих відеоігор десятиліття
-
- 19
2019 рік добігає кінця, і західні видання підбивають підсумки цілого десятиліття в індустрії відеоігор. Редакція порталу VG247 склала свій рейтинг з ТОП-50 найкращих ігор, які вийшли в період з 2010 по 2020 роки. Журналісти рекомендують зіграти в будь-яку з ігор рейтингу ТОП-50 – вони всі прекрасні.
Експерти склали свій власний список найкращих ігор, розбивши їх на рівні, де кожному проєкту присуджувалася певна кількість очок в залежності від позиції. Причому ігри були взяті з усіх ігрових платформ: Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Wii / Wii U, Nintendo Switch і комп'ютери, щоб скласти найбільш точний рейтинг.
І ще: Гра для дорослих: на Steam вийде симулятор онаніста (18+)
Автори розуміють, що їхні висновки не є стовідсотковою істиною. Ігрове суспільство завзято критикує подібні ТОПи, якщо у верхніх рядках рейтингу не бачать улюбленого проєкту. Тому список найкращих ігор десятиліття є суто суб'єктивним. У будь-якому випадку, всі ігри зі списку є найкращими представниками своїх жанрів, і якщо ви пропустили хоч одну гру, журналісти рекомендують в них зіграти.
ТОП-50 ігор десятиліття
- Відьмак 3 (2015)
- Mass Effect 2 (2010)
- Red Dead Redemption 2 (2018)
- Skyrim (2011)
- Fallout: New Vegas (2010)
- God of War (2018)
- The Last of Us (2013)
- Fallout 4 (2015)
- Red Dead Redemption (2010)
- Dishonored 2 (2016)
- Titanfall 2 (2016)
- Destiny 2 (2014 року)
- XCOM 2 (2016)
- Grand Theft Auto 5 (2013)
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)
- Dark Souls 3 (2016)
- Stardew Valley (2016)
- Hotline Miami (2012)
- Ultra Street Fighter 4 (2015)
- Portal 2 (2011)
- Mass Effect 3 (2012)
- Hitman (2016)
- Відьмак 2 (2011)
- Persona 4 Golden (2012)
- Far Cry 3 (2012)
- Bloodborne (2015)
- Torchlight 2 (2012)
- Metal Gear Solid 5 (2015)
- Final Fantasy 15 (2016)
- Disco Elysium (2019)
- Resident Evil 2 Remake (2019)
- Dragon's Dogma (2012)
- Divinity: Original Sin 2 (2017)
- Shadow of the Colossus Remastered (2018)
- Animal Crossing: New Leaf (2012)
- Nier Automata (2017)
- Pokemon Go (2016)
- Outlast (2013)
- Assassin's Creed Odyssey (2018)
- Doom (2016)
- FTL (2012)
- Civilization 5 (2010)
- Battlefield: Bad Company 2 (2010)
- Sleeping Dogs (2012)
- Fortnite (2017)
- Super Mario Odyssey (2018)
- Pokemon: Let's Go (2018)
- Danganronpa: Trigger Happy Havoc (2010)
- Cities Skylines (2015)
- Stellaris (2016)
Читайте також: Геймер встановив світовий рекорд, граючи в ігри 572 години
-
21:51Названа найпопулярніша пісня 2019 року
-
21:30ПАПІК 5, 6 серія: дивитись онлайн новий смішний серіал із Бокланом
-
21:215 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:00Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото
-
20:20Визначено ТОП 50 найкращих відеоігор десятиліття
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:49Дослідники визначили найпривабливіші частини жіночих грудей
-
19:23Азійська авіакомпанія відкриє мережу ресторанів, в яких будуть подавати бортове харчування
-
19:00ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
-
18:52Швейцарці здивували незвичайним промисловим електрокаром
-
18:20Гороскоп на 5 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:57Меланія Трамп вразила стильним образом на прийомі у королеви Єлизавети II
-
17:31Гра для дорослих: на Steam вийде симулятор онаніста (18+)
-
17:07Борщ і соловейко: Роберт Дауні-молодший записав відеозвернення до українців
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:50Названий найстильніший чоловік у світі: ефектні фото
-
16:20У Google показали ТОП-10 найпопулярніших гіфок року
-
15:55NASA відкриває космічний готель для роботів
-
15:31Спокуслива Наомі Кемпбелл похизувалася фігуркою у прозорому вбранні
-
15:15Як Оля Фреймут виглядала у 20 років
-
14:56Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року
-
14:33Фінансові щасливчики грудня: у яких знаків Зодіаку побільшає грошей
-
14:26Хлопцеві сіли на обличчя: Іллю Киву підловили на перегляді дивного відео у Раді (18+)
-
13:52Сексуальний олень: модель Victoria's Secret влаштувала танці під ялинкою
-
13:31Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото)
-
21:00Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото
-
19:00ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
-
17:07Борщ і соловейко: Роберт Дауні-молодший записав відеозвернення до українців
-
16:20У Google показали ТОП-10 найпопулярніших гіфок року
-
11:46Як запропонувати секс партнеру: 100 креативних, але неочевидних способів
-
09:57Ці продукти у жодному разі не можна їсти на сніданок
-
07:15Погода в Україні 4 грудня: у яких областях засніжить
- 03 грудня
-
20:35Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу
-
18:05Куди піти у грудні: афіша заходів Києва для ідеального завершення року
-
16:02Незамерзайка для авто своїми руками: як зробити зимовий склоомивач вдома
-
13:00Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць
-
12:15З'явився рейтинг ТОП 10 найкращих кліпів десятиліття
-
10:22Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram
-
08:15Щедрий вівторок: 7 добрих справ, які ви можете зробити просто зараз
- 02 грудня
-
22:34Золотий м'яч 2019 – ПЕРЕМОЖЕЦЬ: хто став найкращим футболістом року
-
20:44ТОП-3 найкращих авто для зими: оновлений рейтинг
-
18:01Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
-
15:05Погода на зиму 2019 – 2020: прогноз, яка буде зима в Україні
-
12:15ТОП 5 смартфонів, які можна вигідно купити у Кіберпонеділок 2019
-
07:16Погода в Україні 2 грудня: у яких областях пройде сніг
- 01 грудня
-
20:21Як впливає на здоров'я відмова від вечері
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Олександра Ободянська, яка стала обличчям Держави в смартфоні
-
15:18Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
13:13Для фільмів жахів підійде: Настю Каменських розкритикували за безглуздий образ
-
10:49M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії