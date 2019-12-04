Визначено ТОП 50 найкращих відеоігор десятиліття

2019 рік добігає кінця, і західні видання підбивають підсумки цілого десятиліття в індустрії відеоігор. Редакція порталу VG247 склала свій рейтинг з ТОП-50 найкращих ігор, які вийшли в період з 2010 по 2020 роки. Журналісти рекомендують зіграти в будь-яку з ігор рейтингу ТОП-50 – вони всі прекрасні.

Експерти склали свій власний список найкращих ігор, розбивши їх на рівні, де кожному проєкту присуджувалася певна кількість очок в залежності від позиції. Причому ігри були взяті з усіх ігрових платформ: Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Wii / Wii U, Nintendo Switch і комп'ютери, щоб скласти найбільш точний рейтинг.

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Автори розуміють, що їхні висновки не є стовідсотковою істиною. Ігрове суспільство завзято критикує подібні ТОПи, якщо у верхніх рядках рейтингу не бачать улюбленого проєкту. Тому список найкращих ігор десятиліття є суто суб'єктивним. У будь-якому випадку, всі ігри зі списку є найкращими представниками своїх жанрів, і якщо ви пропустили хоч одну гру, журналісти рекомендують в них зіграти.

ТОП-50 ігор десятиліття

Відьмак 3 (2015) Mass Effect 2 (2010) Red Dead Redemption 2 (2018) Skyrim (2011) Fallout: New Vegas (2010) God of War (2018) The Last of Us (2013) Fallout 4 (2015) Red Dead Redemption (2010) Dishonored 2 (2016) Titanfall 2 (2016) Destiny 2 (2014 року) XCOM 2 (2016) Grand Theft Auto 5 (2013) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) Dark Souls 3 (2016) Stardew Valley (2016) Hotline Miami (2012) Ultra Street Fighter 4 (2015) Portal 2 (2011) Mass Effect 3 (2012) Hitman (2016) Відьмак 2 (2011) Persona 4 Golden (2012) Far Cry 3 (2012) Bloodborne (2015) Torchlight 2 (2012) Metal Gear Solid 5 (2015) Final Fantasy 15 (2016) Disco Elysium (2019) Resident Evil 2 Remake (2019) Dragon's Dogma (2012) Divinity: Original Sin 2 (2017) Shadow of the Colossus Remastered (2018) Animal Crossing: New Leaf (2012) Nier Automata (2017) Pokemon Go (2016) Outlast (2013) Assassin's Creed Odyssey (2018) Doom (2016) FTL (2012) Civilization 5 (2010) Battlefield: Bad Company 2 (2010) Sleeping Dogs (2012) Fortnite (2017) Super Mario Odyssey (2018) Pokemon: Let's Go (2018) Danganronpa: Trigger Happy Havoc (2010) Cities Skylines (2015) Stellaris (2016)

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