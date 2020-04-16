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Коронавірус Великдень

Том Хенкс і його дружина здали кров для створення вакцини проти коронавірусу

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Місяць тому Том Хенкс з дружиною вилікувались від COVID-19 - фото 1
Місяць тому Том Хенкс з дружиною вилікувались від COVID-19 / gettyimages

Актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон здали кров, щоб дізнатися, чи може вона використовуватися для виготовлення вакцини проти COVID-19.

Раніше пара перехворіла на коронавірус. 17 березня вони виписалися з лікарні і повернулися додому в Лос-Анджелес.

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Лікарі припускають, що у Хенкса і його дружини міг виробитися імунітет до вірусу, а антитіла в складі їх крові потенційно можуть допомогти у виготовленні вакцини.

Раніше Ріта Вілсон згадувала про бажання здати кров для лабораторних досліджень.

Цікаво, чи допоможуть наші антитіла у розробці вакцини і чи зможемо ми здати плазму крові, – сказала вона в інтерв'ю CBS This Morning.

Нагадаємо, що актор Том Хенкс повідомив про інфікування коронавірусом 12 березня. Разом з дружиною вони здали тест на COVID-19, і результат виявився позитивним. Лікарі припускають, що пара заразилася від однієї і тієї ж людини. Серед їхніх родичів немає інших хворих.

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Джерело: Independent
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