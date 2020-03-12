У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі

Відомі актори Том Хенкс та Ріта Вілсон оголосили про те, що заразились коронавірусом. Вони стали першими зірками, які повідомили громадськість про цей діагноз.

63-річні Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон шокували шанувальників новиною про те, що у них коронавірус. Подружжя саме перебуває в Австралії на зйомках стрічки, де актор виконує роль відомого менеджера Елвіса Преслі.

Всі новини про коронавірус читайте тут

"Привіт, люди. Ми з Ритою зараз в Австралії. Ми почувались трохи втомленими та мали застуду і біль у тілі. Легку лихоманку теж. Тому ми пройшли тест на коронавірус і виявили, що він позитивний. Ну а тепер, що робити далі? У медслужбовців є протоколи, яких варто дотримуватись. Ми будемо перевірятись та перебувати в ізоляції доти, доки цього вимагає громадське здоров'я та безпека. Крок за кроком, чи не так? Ми постійно триматимемо світ на зв'язку. Бережіть себе", – заявив Том.

Інсайдери повідомляють, що Хенкс з дружиною є поки єдиними знаменитостями, які занедужали. Зараз стрічка на етапі передвиробництва, тобто лише все готується для зйомки. Результати тестів у режисера та знімальної групи ще невідомі.

Читайте також: У світі оголошена пандемія через коронавірус: що це означає