Антикоронавірусний танець луцьких медиків підкорив мережу: веселе відео

Медики Луцького центру первинної медичної допомоги виконали танець під назвою AntiCorona Dans. Наші лікарі зберігають почуття гумору навіть в умовах карантину. Дивіться відео, заряджене на позитив!

У веселому відео медики в захисних костюмах, рукавичках та медичних масках танцюють під запальну музику в різних приміщеннях закладу. Як йдеться у підписі до ролика, з огляду на карантинні заходи кількість медпрацівників у кадрі обмежена.

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Директор Луцького центру первинної медичної допомоги Ігор Гнетньов поділився, що в зйомці було задіяно до 10 працівників. За його словами, це ті, хто забезпечує чергування на блокпостах навколо Луцька та безпосередньо виїжджає до пацієнтів для забору вірусологічного матеріалу для ПЛР-дослідження.

Це підтримка для медиків, які на передовій борються з COVID-19. Ми записали відео суто для себе, тож про його поширення спочатку не йшлось. Усі переживають, і ми хотіли якось заспокоїти та підбадьорити людей, – наголосив Гнетньов.

Він також пообіцяв, що після завершення карантину вийде повнометражний кліп за участю луцьких медиків. А поки що дивіться короткий, але позитивний ролик!

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