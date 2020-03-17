Том Хенкс і його дружила виписалися з лікарні після лікування коронавірусу

Наразі Хенкс з його дружиною перебувають на карантині / gettyimages

Американський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон, які раніше заразилися коронавірусом COVID-19, пройшли курс лікування в Австралії. Наразі вони виписані з лікарні і перебувають на карантині в орендованому будинку.

За даними ЗМІ, Том Хенкс і Ріта Вілсон могли заразитися коронавірусом у США або під час перельоту.

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Минулого тижня актор повідомив, що він і його дружина заразилися коронавірусом. Заява була зроблена в Австралії, де він готується до зйомок фільму База Лурмана про Елвіса Преслі.

Тим часом колеги Лето вже впритул стикнулися з загрозою вірусу: так, позитивний тест на SARS-CoV-2 здали Ідріс Ельба і Крістофер Хівью (Тормунд з "Гри престолів"). Також коронавірус виявили в голлівудської актриси українського походження Ольги Куриленко.

За інформацією ВООЗ, за минулу добу у світі заразилося ще 13 903 людей, померло 862 людини. 13 874 випадків було зафіксовано за межами Китаю. Усього у світі зафіксовано понад 180 тисяч випадків зараження.

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