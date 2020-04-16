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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 16 квітня

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Коронавірус в Україні та світі

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 16 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 четверга, 16 квітня: в Україні виявлено 4 161 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 397​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14 311 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 161
Одужали 186
Померли 116

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (662) та в місті Києві (644). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 644

Київська область

 234

Чернівецька область

 662

Івано-Франківська область

 410

Тернопільська область

 333

Рівненська область

 204

Запорізька область

 115

Одеська область

 73

Волинська область

 109

Львівська область

 166

Дніпропетровська область

 78

Житомирська область

 162

Черкаська область

 110

Херсонська область

 44

Луганська область

 4

Донецька область

 12

Вінницька область

 279

Закарпатська область

 116

Кіровоградська область

 198

Полтавська область

 27

Сумська область

 80

Харківська область

 40

Чернігівська область

 11

Хмельницька область

 37

Миколаївська область

 22

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 16 квітня:

Захворіли 2 083 607
Одужали 510 666
Померли 134 632

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 16 квітня - фото 397814

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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