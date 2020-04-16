Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 16 квітня

Коронавірус в Україні та світі

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 16 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 четверга, 16 квітня: в Україні виявлено 4 161 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 397​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14 311 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 161 Одужали 186 Померли 116

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (662) та в місті Києві (644). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 644 Київська область 234 Чернівецька область 662 Івано-Франківська область 410 Тернопільська область 333 Рівненська область 204 Запорізька область 115 Одеська область 73 Волинська область 109 Львівська область 166 Дніпропетровська область 78 Житомирська область 162 Черкаська область 110 Херсонська область 44 Луганська область 4 Донецька область 12 Вінницька область 279 Закарпатська область 116 Кіровоградська область 198 Полтавська область 27 Сумська область 80 Харківська область 40 Чернігівська область 11 Хмельницька область 37 Миколаївська область 22

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 16 квітня: Захворіли 2 083 607 Одужали 510 666 Померли 134 632 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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