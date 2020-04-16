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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 16 квітня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 16 квітня.
Офіційна статистика станом на 9:30 четверга, 16 квітня: в Україні виявлено 4 161 випадок коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 397 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14 311 повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|4 161
|Одужали
|186
|Померли
|116
Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (662) та в місті Києві (644). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Київ
|644
|
Київська область
|234
|
Чернівецька область
|662
|
Івано-Франківська область
|410
|
Тернопільська область
|333
|
Рівненська область
|204
|
Запорізька область
|115
|
Одеська область
|73
|
Волинська область
|109
|
Львівська область
|166
|
Дніпропетровська область
|78
|
Житомирська область
|162
|
Черкаська область
|110
|
Херсонська область
|44
|
Луганська область
|4
|
Донецька область
|12
|
Вінницька область
|279
|
Закарпатська область
|116
|
Кіровоградська область
|198
|
Полтавська область
|27
|
Сумська область
|80
|
Харківська область
|40
|
Чернігівська область
|11
|
Хмельницька область
|37
|
Миколаївська область
|22
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 16 квітня:
|Захворіли
|2 083 607
|Одужали
|510 666
|Померли
|134 632
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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