Том Харді знявся у різдвяному відео принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз

На ютуб-каналі королівської сім'ї Великої Британії та на офіційному інстаграм-акаунті принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз з'явилося різдвяне відео. У ньому принц Уельський і герцогиня Корнуольска прочитали вірш "Twas the night before Christmas ..." разом з відомими акторами.

Серед знаменитостей у ролику подружжя знялися Джуді Денч, Деніел Крейг, Том Харді, Меггі Сміт, Пенелопа Кіт і Ншуті Гатва – виконавець ролі Еріка в серіалі Netflix "Сексуальне виховання".

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Метою ролика стало привернути увагу до благодійної організації Actors Benevolent Fund, яка перебуває під патронатом Чарльза понад двадцять років. Вона підтримує акторів і режисерів, які не можуть працювати через хвороби, травми або через вік, а також тих, хто відчуває фінансові труднощі, особливо зараз, під час пандемії коронавірусу.

Раніше свої традиційні святкові листівки представили принц Вільям з Кейт Міддлтон, а також принц Гаррі з Меган Маркл.

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