Кейт Міддлтон і принц Вільям представили нову різдвяну листівку

За традицією старші члени британської королівської сім'ї до Різдва готують нові різдвяні листівки, частину з яких вони розсилають у подарунок своїм підданим. Так, свої різдвяні листівки показали герцог і герцогиня Кембриджські і принц Чарльз та Камілла, герцогиня Корнуолльска.

У листівці принца Вільяма і Кейт Міддлтон – осінньо-зимовий настрій. Вони сфотографувалися, тримаючи на руках дітей – семирічного принца Джорджа, п'ятирічну принцесу Шарлотту і дворічного принца Луї, який для знімка розсміявся від душі. Вони зробили фото на тлі складених дров на стозі сіна.

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А ось у різдвяній листівці принца Чарльза та його дружини – настрій швидше літній, ніж зимовий. Фото зроблено серед квітів в саду маєтку Біркхолл, що в Шотландії, де принц Уельський і герцогиня Корнуолльска провели період локдауна.

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