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Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
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Якщо вам здавалося, що ви вже бачили усі найзворушливіші різдвяні ролики, і що вас уже нічим здивувати. То ми маємо приємний сюрприз. Дивіться, мабуть, найкращий різдвяний ролик. Він однозначно зворушить вас до сліз!
Нідерландська фармацевтична компанія DocMorris випустила до Різдва рекламний ролик, який сміливо може поборотися за звання одного з найбільш зворушливих святкових відео. Його головним мотивом стало, що не дивно у 2020 році, здоров'я.
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Головний герой ролика – літній чоловік, котрий у будь-яку пору дня та в будь-яку погоду активно тренується з гирею. Тіло часом підводить його, але він не здається! Дідуся надихає чиєсь фото, яке він носить із собою.
Далі ми не розповідатимемо. Тут потрібно дивитися. В останні секунди розкривається суть відео, а його глядачі витирають сльози на очах!
Рекламу опублікували на YouTube 30 листопада, а в останні дні вона швидко стала вірусною. Ролик набрав 7,4 мільйона переглядів, причому майже мільйон з них – за минулу добу.
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