У мережі показали милу різдвяну листівку принца Гаррі та Меган Маркл

Британська благодійна зоозахисна організація Mayhew опублікувала різдвяну листівку від своїх патронів – принца Гаррі та Меган Маркл. За основу листівки взяли фотографію, яку зробила Дарія Регланд.

На різдвяній листівці зображений принц Гаррі та Меган Маркл, а також їхній малюк Арчі.

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"Цьогоріч наша сім'я, думаючи про вас, зробила пожертвування у кілька благодійних організацій. У місцеву каліфорнійську організацію, яка допомагає малозабезпеченим сім'ям знайти власне житло, і у дві наші спільноти у Великій Британії: одна з них займається добробутом тварин і всього суспільства у цілому, а інший – меморіальний фонд нашого дорогого друга та надає допомогу в навчанні дітей і боротьбі з бідністю в Уганді. Ми підтримали їх роботу", – йдеться у зверненні пари.

Основою для листівки стала світлина, яку на початку грудня зробила мати герцогам Сассекським Дарія Регланд. На ній Гаррі і Меган позують на галявині перед своїм будинком у Каліфорнії разом з сином Арчі та собаками Гаєм і Пулою.

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