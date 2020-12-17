Ми так і знали: режисер Міцного горішка назвав його різдвяним фільмом

На ютуб-каналі Американського інституту кіномистецтва (American Film Institute) з'явилося 12-хвилинне відео, яке вас однозначно вразить. На ньому режисер "Міцного горішка" Джон МакТірнан розповів, як бойовик з Брюсом Віллісом у головній ролі став різдвяною класикою. Ми так і знали!

Якщо ви не знаєте, що глянути під час новорічних свят, то ми рекомендуємо додати до списку "Міцний горішок" з Брюсом Віллісом. Ба більше – творець фільму вважає його різдвяним.

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Ми не збиралися робити його різдвяним фільмом. Але веселощі, яке він приносить, перетворили його на різдвяний фільм, – зізнався МакТірнан.

"У світі існують по-справжньому погані люди, – додав він. – Я сподіваюся, що цього Різдва ви всі будете пам'ятати, що авторитарні правителі – це злі люди з низьким статусом, які звернулися до багатих і сказали: "Якщо ви дасте нам владу, ми подбаємо про те, щоб ніхто у вас нічого не відібрав". І вони одержимі зброєю, уніформою, патрульними машинами та всім іншим".

Нагадаємо, дія першого "Міцного горішка" розгортається напередодні Різдва, а прем'єра картини відбулася влітку 1988 року. Разом з Віллісом у ній знялися Алан Рікман, Пол Глісон і Вільям Атертон.

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