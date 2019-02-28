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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Тобі не личить! Оля Полякова присоромила Настю Каменських за плагіат

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Полякова опублікувала фото, де вона у рожевому комбінезоні - фото 1
Полякова опублікувала фото, де вона у рожевому комбінезоні / YouTube

Королева ночі в кокошнику Оля Полякова опублікувала в соцмережах фотоколаж, який став підтвердженням факту плагіату на її образ.

Українські співачки постійно плагіатять одна одну, і це стосується не тільки пісень або музики, а й нарядів. Так, Оля Полякова на сторінці Instagram опублікувала допис в якому закликала свою колегу не ганьбити саму себе і зняти комбінезон, адже він їй не йде.

І ще: Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками у міні

Мова йде про Настю Каменських. Як доказ, Полякова опублікувала фото, де вона позує на M1 Music Awards в рожевому комбінезоні з чорними пряжками. На іншому фото зображена Настя Каменських під час святкування Дня народження журналу Pink. На Насті практично ідентичний костюм, тільки пряжки білого кольору, а замість чорних ботфортів на ногах Каменських чоботи на високих підборах.

Полякова звернулася до модної опонентниці: "Як так можна, взагалі не соромно? Без зайвих слів, знімай, тобі не личить". Каменських наразі ніяк не відреагувала на таку сміливу заяву Олі Полякової.

Тобі не личить! Оля Полякова присоромила Настю Каменських за плагіат - фото 310707

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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