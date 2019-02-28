Тобі не личить! Оля Полякова присоромила Настю Каменських за плагіат

Королева ночі в кокошнику Оля Полякова опублікувала в соцмережах фотоколаж, який став підтвердженням факту плагіату на її образ.

Українські співачки постійно плагіатять одна одну, і це стосується не тільки пісень або музики, а й нарядів. Так, Оля Полякова на сторінці Instagram опублікувала допис в якому закликала свою колегу не ганьбити саму себе і зняти комбінезон, адже він їй не йде.

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Мова йде про Настю Каменських. Як доказ, Полякова опублікувала фото, де вона позує на M1 Music Awards в рожевому комбінезоні з чорними пряжками. На іншому фото зображена Настя Каменських під час святкування Дня народження журналу Pink. На Насті практично ідентичний костюм, тільки пряжки білого кольору, а замість чорних ботфортів на ногах Каменських чоботи на високих підборах.

Полякова звернулася до модної опонентниці: "Як так можна, взагалі не соромно? Без зайвих слів, знімай, тобі не личить". Каменських наразі ніяк не відреагувала на таку сміливу заяву Олі Полякової.

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