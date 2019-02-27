Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками у міні

Українська співачка Настя Каменських інтригує новими випусками шоу Розсміши коміка. Діти. Відзначимо, що в рамках цього шоу поп-виконавиця є ведучою.

Співачка зазначила, що наразі активно проходять зйомки нового сезону популярного шоу. При цьому Каменських не забуває ділитися з шанувальниками новими образами.

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Так, на своїй Іnstagram-сторінці Настя опублікувала фото, зроблене в гримерці. Співачка позує в дуже яскравому рожевому костюмі. На ній коротка блискуча курточка зі срібними гудзиками, а також міні-спідниця. Слід зазначити, що стильний лук вийшов в дусі "кислотних 80-х". А стиль назад у 80-ті і 90-ті, як ми знаємо, в цьому році на піку популярності. У тренді яскраві відтінки, костюми з деніму, анімалістичні принти, варенки і короткі топи-светри з начосом...

Крім того, свій образ Настя доповнила масивними білими кросівками. А ось сережки співачки виконані в формі ключів: дуже оригінально.

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