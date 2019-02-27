Епатажна Оля Полякова в ефектному вбранні похизувалася стрункими ніжками

Зірка української естради Оля Полякова не тільки популярна співачка, але й доволі успішна актриса. Вона зіграла одну з головних ролей в еротичній комедії "Свінгери 2". Артистка залишилася вірна собі і прийшла на прем'єру фільму в ефектному вбранні з пікантними розрізами.

Так, Полякова позувала фотографам в смугастому платті незвичайного крою з високим розрізом спереду, який дозволяв помилуватися її нескінченними ногами, а також відвертим декольте. Вона доповнила образ босоніжками на високих підборах.

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На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька фото, серед яких з’явилися знімки і зі своїм "чоловіком" по фільму.

"Свінгери! З 1 березня! Всі в кіно! Я! Я і мій кіношний чоловік, Михайло Кукуюк!" – підписала допис Оля.

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