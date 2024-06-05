То вам не іграшки: дерматологи закликають молодь відмовитися від вейпінгу

На тлі заяв про те, що представники покоління Z виглядають старше, ніж повинні, провідний дерматолог розповідає, як вейпінг може пришвидшити старіння шкіри на десятиліття.

Нас давно попереджали про небезпеку старіння шкіри та глибоких зморшків від куріння сигарет. Але дерматологи попереджають, що вейп також винен у появі зморшок та висипань на шкірі, пише Daily Mail.

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Вейпінг здатний пришвидшити старіння шкіри

Найбільше вейперів серед усіх поколінь – це покоління Z, народжене між 1997 і 2012 роками, усі вони молодші за 27 років, але, як стверджують користувачі соціальних мереж, старіють швидше, ніж міленіали.

На думку американських дослідників, спосіб життя, дієта, навколишнє середовище та стрес впливають на молоде покоління.

Але вейпінг також може бути відповідальним за те, що покоління Z "старіє, як молоко", оскільки токсичні хімічні речовини, що містяться у вейпах, руйнують компоненти, які допомагають нам виглядати молодими, кажуть експерти.

Тут MailOnline запитує провідних дерматологів, чому вейпінг може додати роки вашій шкірі, викликати небажані плями і зморшки. Нікотин є головним винуватцем погіршення стану шкіри, каже доктор Бав Шергілл з Британської асоціації дерматологів.

Нікотин є активним інгредієнтом, і він пов'язаний з усіма видами проблем зі шкірою. Він асоціюється з акне, псоріазом та висипаннями,

– каже доктор Шергілл.

Зокрема, було доведено, що вейпінг спричиняє передчасне старіння шкіри. Нікотин, речовина, що викликає звикання у тютюні та вейпі, може руйнувати еластичні волокна у вашій шкірі. Саме ці волокна надають шкірі "пружності" або "підтягують" її, каже доктор Шергілл.

Він каже: "Вони руйнуються у людей, які багато вживають нікотину".

Це погіршення може бути дуже помітним і статися в молодому віці.

Доктор Шергілл сказав: "Якщо ви візьмете двох людей, наприклад, близнюків, один з яких курить, а інший любить сонячне світло, і подивитеся на них у віці 25 років, ви побачите різницю між ними. Старіння починається досить рано через куріння та перебування на сонці".



Вейпінг може пришвидшити старіння шкіри / Фото prostooleh

Зміни шкіри можна побачити у 20-річних, якщо вони часто курять, а не у 40-річних, пояснює він.

Таке передчасне старіння спричинене поєднанням тепла, хімічних речовин і зменшеного припливу крові до шкіри, спричиненого нікотином, що ускладнює відновлення шкіри, пояснює Асія Маула, лікар загальної практики в медичному центрі The Health Suite.

Тепло від вейпів також може спричинити зневоднення шкіри, що призводить до тьмяного і старого вигляду, додає доктор Маула. Зневоднення шкіри також є небажаним побічним ефектом вживання нікотину, який може призвести до появи зморшок, оскільки колаген у шкірі починає руйнуватися.

Ви втрачаєте колаген, який, по суті, є наповнювачем матраца, і якщо ви його позбудетеся, матрац просяде, а ваша шкіра стане в'ялою,

– каже доктор Шергілл.

Він підкреслює, що те, що ви курите, не означає, що "ви не вживаєте токсичних речовин".

"Так, у сигаретному димі є певні речовини, які можуть пошкодити вашу шкіру, але нікотин – це велика проблема, це наркотик, що викликає звикання і справді має негативний вплив на шкіру".

Куріння у будь-якій формі, що містить нікотин, також може викликати рак.

"Це може бути пов'язано з раком ротової порожнини, раком губи, і є деякі повідомлення, які говорять про те, що це може бути пов'язано з плоскоклітинним раком меланомою", – говорить доктор Шергілл.

Ці токсичні хімічні речовини, включаючи нікотин, можуть спричинити "термічне пошкодження", і організм намагатиметься "відремонтувати себе" від цього пошкодження.

Але цей процес може призвести до інших проблем зі шкірою, в тому числі до появи плямистої червоної шкіри. Це тому, що початком реакції загоєння є запалення.

Саме так ви отримуєте додатковий приплив крові до потрібних клітин, щоб вилікуватися,

– каже доктор Шергілл.

Він додає: "Запалення також може призвести до вироблення факторів, які можуть пошкодити ваш колаген та рубці на мікрорівні.

"Коли ваше тіло починає запалюватися, воно починає збільшувати приплив крові, тому ви стаєте плямистими і червоними".

Саме це запалення може спровокувати загострення та спалах псоріазу.

Шкода не лише для шкіри

Однак вейпінг шкодить не лише шкірі, одним із найпомітніших наслідків є пожовтіння зубів.

Хімічні речовини, що містяться у вейпах, забарвлюють зуби і роблять їх жовтішими, знебарвленими та нездоровими.

"Таке забарвлення не тільки впливає на посмішку, але й свідчить про шкоду для здоров'я порожнини рота", – каже доктор Маула.

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Доктор Маула занепокоєний не лише поверхневими побічними ефектами вейпінгу, але й "невідомими довгостроковими ризиками, які ще не вивчені".