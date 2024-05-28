Тривожні батьки: чим це погано для дітей, та як це вплине на них у майбутньому

Ведучий сімейного реаліті на СТБ Дмитро Карпачов щотижня ділиться з суперматусями цінними порадами та лайфхаками щодо виховання дітей.

Чоловік зазначає, що тривожні батьки можуть більш гостро сприймати навколишній світ як загрозливий, це може впливати на їхні дії та рішення відносно дитини.

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Ведучий звертає увагу на те, що тривожність жінки сильно впливає на дітей. За його словами, коли батьки стримують свої емоції і водночас вимагають від дітей відповідати їхнім численним вимогам, це може призвести до емоційних зривів.

У певний момент дитина зробить щось не за вашим планом, і тоді всі стримані емоції можуть вилитися на неї, – попередив він.

Також Дмитро Карпачов наголосив на важливості саморефлексії.

Поставте собі питання: Чому я не можу адекватно реагувати на певні дії дитини? Визначте джерело своєї тривоги та працюйте з ним, – сказав він. Можливо, для цього знадобиться допомога психолога або застосування технік релаксації, таких як медитація або дихальні вправи.

Карпачов також зауважив, що батьки часто схильні виправдовувати всі свої дії і впадати у крайнощі.

Перегляньте свої правила та залиште тільки ті, які дійсно важливі для безпеки та розвитку дитини. Вислухайте дитину і намагайтеся зрозуміти її потреби та почуття. Це допоможе зміцнити ваш зв’язок і зменшити вашу тривожність, – порадив ведучий.

Дмитро Карпачов

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