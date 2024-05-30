РХП – це не тільки про їжу: читайте, що це за проблема, та як вона проявляється

Абревіатура РХП розшифровується як “розлад харчової поведінки”. Але тут йдеться не про проблеми із травленням, проблеми надмірного апетиту чи його відсутності. У новому матеріалі розповідаємо про розлад, з яким стикається велика частина населення.

Передусім РХП – це нездоровий психічний стан. Про це йдеться на платформі Психологічна підтримка.

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Розлади харчової поведінки можуть проявлятися як:

нервова анорексія;

нервова булімія;

​патологічне переїдання;

патологічне вибірково-обмежувальне споживання їжі.



У нормальному стані їжа сприймається як спосіб забезпечення життєдіяльності. Проте якщо людина за допомогою їжі розв’язує свої проблеми та адаптується до реальності, коли єдиним варіантом переживання емоцій стає заїдання стресу чи винагородження себе їжею, то це вже РХП.

Про наявність розладу харчової поведінки свідчить той факт, що людина:

1. Зациклена на власній вазі й від цього залежить її самооцінка. Через це – постійні зважування, зацикленість на контенті з рекомендаціями щодо харчування. Водночас часто власне відображення у дзеркалі викликає огиду. Задля бажання мати “ідеальні” форми людина здатна викликати в себе блювання, вживати проносні та діуретики, відпрацьовувати спожиту їжу надмірними фізичними навантаженнями у спортзалі;

2. Багато уваги зосереджує на раціоні, ділить їжу на “здорову” та “нездорову” і відчуває сором, коли вживає “нездорову”. Також може виключати з раціону окремі продукти самостійно – без рекомендації лікаря;

3. Перетворює прийом їжі на ритуал;

4. Здійснює періодичні імпульсивні неконтрольовані переїдання.



Усе це може мати негативні наслідки для організму, а іноді навіть призвести до летального фіналу. Також РХП може спричиняти депресивні і тривожні розлади. Через розлади, пов’язані з обмеженням прийому їжі (анорексія чи булімія), пошкоджуються серцево-судинна, травна та статева системи організму.

Наслідками компульсивного переїдання можуть бути патології травної системи, жовчнокам’яна хвороба, цукровий діабет, ожиріння чи гіпертонічна хвороба. Тому важливо спостерігати за собою, щоб вчасно зрозуміти: ви їсте, щоб втамувати голод, чи таким способом лише справляєтеся зі стресом? за допомогою харчування ви піклуєтеся про себе чи вже перейшли межу?

Якщо ж усвідомлюєте, що маєте проблеми зі ставленням до їжі та власного тіла, – зверніться до психотерапевта вже зараз.

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