ТНМК разом ДСНС створили анімаційний блокбастер про мінну безпеку "Дивись, куди ідеш"

Український хіп-хоп гурт ТНМК презентував пісню "Дивись, куди ідеш", яку реалізували спільно за підтримки Фонду Східна Європа та ДСНС України. "Дивись, куди ідеш" – зараз це гасло для всіх українців на деокупованих від російської навали територій, так і у відносно безпечних регіонах країни.

Міни, розтяжки, гранати, нерозірвані снаряди й інші вибухові пристрої несуть смертельну загрозу. На меті ініціаторів проєкту – зменшити кількість нещасних випадків серед дорослих та дітей через знання про правильне поводження із вибухонебезпечними предметами.

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Фагот та Фоззі заспівали про небезпеку вибухових пристроїв та правила поводження з ними. Яскравим доповненням до треку є анімаційний кліп у стилі аніме, створений ілюстратором та коміксистом Олександром Корешковим.

Саме Україна сьогодні є найбільшим мінним полем планети. 174 тисячі квадратних кілометрів, а це 30 % від загальної площі держави потенційно забруднена та потребує проведення розмінування. Пріоритетом для ДСНС, окрім розмінування, є доведення правил безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Базово українці можуть дізнатися про мінну небезпеку з новин чи інших інформаційних матеріалів, але нагадувати про обережність потрібно щодня. Чим частіше українці будуть повторювати правила мінної безпеки – хоч і у форматі пісні – тим краще", – йдеться в описі до прем'єри.

Слухати пісню ТНМК – Дивись, куди ідеш:

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