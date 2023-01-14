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Kalush Orchestra презентували новий кліп "Щедрий вечір", у якому знявся Шварценеггер

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Kalush Orchestra презентували новий кліп "Щедрий вечір", у якому знявся Шварценеггер - фото 1

Переможці Євробачення-2022 восени, перебуваючи на гастролях у США, побували в гостях у Шварценеггера. Що з цього вийшло – читайте нижче.

Відомий на весь світ актор Арнольд Шварценеггер заговорив українською мовою у новому кліпі Kalush Orchestra, повідомляє МКІП у своєму Telegram-каналі.

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"Коли ми були в США в турі, зняли відео на одну з наших пісень. Чисто на лайті, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA – San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію "Щедрівки" та завітали до Арнольда Шварценеггера в гості", – каже фронтмен гурту Олег Псюк.

Дивитися кліп "Щедрий вечір":

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