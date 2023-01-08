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Гурт "Тінь Сонця" випустив пісню та кліп для українців "Бути разом"

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Гурт "Тінь Сонця" випустив пісню та кліп для українців "Бути разом" - фото 1

Пісня "Бути разом" – черговий сингл в репертуарі українського гурту "Тінь Сонця". Слухайте й ви нову цікаву музичну роботу та дивіться кліп на неї!

Відомо, що пісня творилася вночі та зранку 16 жовтня 2022 року. Слова написав Мирослав Откович, відомий журналіст, а на цій війні – мінометник 130 батальйону 241 Обр ТрО, присвятивши їх своїй коханій – чарівній телеведучій Ілоні Довгань. Потім Сергій Василюк написав музику.

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Друзі! Допоки ми живі – будемо захищати Україну та плекати наш український контент! Цей рік, без сумніву, ми можемо записати собі в актив. Ми змогли встояти та протистояти орді зі сходу, яка зухвало хотіла підкорити нас за лічені дні. Світла пам'ять тим, хто не дожив до цього дня... Героям – Слава Віримо, що наступний 2023 рік принесе нам довгоочікувану перемогу, яка здобувається прямо зараз на півдні та сході нашої Батьківщини. Віримо, що кожен українець зможе бути поряд з найдорожчими для нього людьми: нехай закохані пари та великі українські родини знову зможуть бути разом. Вперше презентуємо для вас одночасно і пісню, і кліп!", – йдеться в описі до музичної прем'єри.

Слухати пісню Тінь Сонця – Бути разом:

Слова пісні Тінь Сонця – Бути разом:

Телефонні розмови без доторків
Голі дроти з сталевими жилами
Голос звучить так трепетно
Слова вібрують мотивами

В пам'яті шкіри поверхня
М'яке тремтіння подиху
Твердь землі готовий підперти
Щоб бути разом хоч трохи, хоч коротко

Червоним наливом яблука
Спілі плоди тривожної осені
Смак пізнання і самотності
Гості ніким незапрошені

Беру в оберемок залишки щастя
Гарячих сердець обітниць безмовних
Пора холодна, може ще вдасться
Зігріти теплом нас безсоромних

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