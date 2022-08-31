ТНМК – Крокуй до укриття: український гурт випустив пісню-інструкцію для школярів

В Україні стартує новий навчальний рік. Але українські діти, які повернуться до шкіл, можуть бути морально не готові до стресових ситуацій, спричинених війною. Аби полегшити адаптацію до нових реалій, гурт ТНМК разом з психологинею Світланою Ройз представили пісню-практикум "Крокуй до укриття".

Так, новий трек ТНМК у співпраці Світланою Ройз, який вийшов на YouTube-каналі музикантів, покликаний заспокоїти дітей у випадку повітряних тривог, коли вони перебувають у школі. Крім цього, "Крокуй до укриття" може допомогти організувати безпечну та спокійну евакуацію учні до найближчого бомбосховища.

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"Важливе та термінове! Ми з друзями випускаємо в ефір новий проєкт: пісню-практикум, щоб допомогти дітям впоратися з тривогою та панікою від сирен. Зараз багато дітей повертаються з міст, де тривог взагалі не було. Діти йдуть у сади та школи. І на дорослих, що з ними поруч, величезна відповідальність, не тільки пов'язана з безпекою – а ще й з можливими емоційними станами дітей – тривогою, панічними атаками, ступором, щоб вивести людину з шокового стану або допомогти в тривозі – потрібно спрямувати активність, допомогти у контролі за диханням, дати можливість розтягнути спазмовані м'язи, випити води, відчути контакт з тілом, повернути контакт з реальністю – ця коротка пісня саме для цього і створена", – зазначила Ройз.

Усі слова і рухи – продумані: їх використовують в роботі травмотерапевти. Примітно, що в пісні практично немає прислівників, лише дієслова, щоб спрямовувати активність та йти до укриття.

ТНМК & Світлана Ройз – Крокуй до укриття: слухайте онлайн

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