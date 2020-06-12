Тьма: дивіться фінальний трейлер 3 сезону популярного серіалу

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала повний трейлер майбутнього третього сезону серіалу "Тьма". Це науково-фантастичний проєкт шоураннерів Барана бо Одарі і Янтьє Фрізе, який став першим нетфліксівським серіалом, знятим у Німеччині.

Дія серіалу відбувається у вигаданому німецькому містечку, де таємниче зникнення дітей розгортає клубок секретів, який стосується кілька сімей. Похмурості усьому, що відбувається додає загадковий ліс і атомна електростанція, де знаходиться портал, що запустив цикл подорожей у часі. У завершальній частині герої будуть намагатися розв'язати часову петлю і об'єднати паралельні світи.

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Перший сезон "Тьми" вийшов у 2017 році і отримав позитивні відгуки критиків. На сайті Rotten Tomatoes його рейтинг 94%.

Тьма – дивитися фінальний трейлер 3 сезону серіалу:

На Netflix фінальний сезон вийде вже 27 червня.

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